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春節團聚已釀3群聚 社區影響範圍估2天後揭曉

中央社 / 台北10日電

春節人潮移動提高COVID-19傳播風險，至今已引起3起家庭團聚群聚，案例有跨縣市活動，足跡廣泛，指揮中心指揮官陳時中估上述群聚對社區影響範圍2天後揭曉。

因應國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國內持續新增本土個案，春節人群南北移動及聚集增加，須密切監測年後疫情變化，自開工後至今，已出現日翊物流衍生吃年夜飯引起的家庭群聚、高雄不明感染源親友群聚及跨縣市家族群聚等因年節團聚衍生案件。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，農曆春節結束後觀察至今，上述3起案例令人感到憂心，確實要非常警惕，所幸年節團聚移動衍生的群聚截至目前規模不算太大，對於台灣社區的影響程度大約還需要再過2天才會較清楚。

陳時中也提到，由於國內開始出現過年團聚、移動群聚衍生的家庭疫情，所以需要持續觀察趨勢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，日翊物流引起家庭年夜飯群聚，時間點是在年終，為案19029相關共9名家人。

羅一鈞說，高雄不明感染源親友群聚，由於個案有從高雄赴屏東旅遊，可算跨縣市移動，截止目前累計8人確診；今天新增的跨縣市家族群聚，個案過年期間曾彼此往來聚會，足跡散落高屏、新北等多處，累計6人染疫。

另外，沒有大規模移動的新北板橋感染源不明疫情，今天沒有新增相關個案，此案累計5人確診者，也備受關注。陳時中說，與這一起群聚確診者相關的台北某會計公司，匡列433人，公司也展開大規模企業篩檢3000人，截至目前皆為陰性，案子暫無擴大。

國內農曆年前發生的本土案件近期有望陸續結案，桃園龍潭退休人員衍生餐廳疫情無擴大，將監測到2月11日期滿；桃園大同公司案，爆發後經過公司內部及桃園市政府即時大規模採檢，疫情並沒有擴大，近期無傳出新增個案，將監測到2月12日。

新冠肺炎 COVID-19 春節 陳時中 羅一鈞

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