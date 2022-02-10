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新北+17急發2千封簡訊 汐止確診手搖員工「這7天」都上班

受嘉聯益確診案影響 桃園短期補習班預防性停課

中央社 / 桃園10日電
桃園市教育局在網站上公布，桃園區私立天鉞文理語文短期補習班今天預防性停課一天，衛生局表示，主要是為嘉聯益公司樹林廠與住在桃園市確診員工案19494的家人。聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影
桃園市教育局在網站上公布，桃園區私立天鉞文理語文短期補習班今天預防性停課一天，衛生局表示，主要是為嘉聯益公司樹林廠與住在桃園市確診員工案19494的家人。聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影

桃園市教育局在網站上公布，桃園區私立天鉞文理語文短期補習班今天預防性停課一天，衛生局表示，主要是為嘉聯益公司樹林廠與住在桃園市確診員工案19494的家人。

桃園市政府教育局表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，桃園區私立天鉞文理語文短期補習班今天預防性停課一天，至於相關的疫情調查，將由中央流行疫情指揮中心統一公布。

新冠肺炎 COVID-19 桃園 補習

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