嘉聯益電子廠累計15人染疫 300餘名移工集中檢疫

新北市府今天表示，嘉聯益電子樹林廠員工染疫COVID-19事件，累計15人確診，樹林廠已暫時全面停工，安排所有300餘名移工集中檢疫。復工後，員工需持陰性證明上班。

新北市府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，由市長侯友宜與衛生局長陳潤秋出席說明表示，嘉聯益電子廠女移工昨日確診，陸續全工廠篩檢，有14人篩出陽性；截至今天上午已有15人確診，其中有1人為住在桃園的本國籍員工。

衛生局表示，也就是說，包括8日發病的指標個案確診菲律賓籍女移工案19430，及擴大篩出的移工案19493至案19506，除了案19494為住在桃園市的本國籍員工，新北共14名嘉聯益電子廠外籍移工確診。

副市長劉和然告訴中央社記者，因為嘉聯益電子廠回報，外籍移工沒有移動支援桃園，但本國籍勞工有支援桃園廠，因此，已經通報桃園廠篩檢。

侯友宜說，因應嘉聯益電子工廠員工染疫，展開精準疫調，動員外事警察等調查員工的生活與工作場所接觸人員、公共足跡，並要求廠區全面停工。將來復工時，員工必須持篩檢陰性證明才能返回上班。

衛生局長陳潤秋表示，已要求廠區全面消毒，新北全部員工有1800多人，員工已經有1762人採檢，其餘陸續採檢。所有外籍移工有341人，除確診者送醫院治療外，已經請中央協助安排移工集中隔離，希望透過精準疫調、快速圍堵，以控制疫情。

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