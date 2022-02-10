屏東潮州出現3確診病例 民眾大排長龍篩檢

屏東縣潮州鎮今天新增3例確診個案，縣政府緊急在潮州中山公園設篩檢站，呼籲2月5日到8日曾到潮榮診所就醫或陪診的民眾儘速前往篩檢，上午一開篩就出現民眾大排長龍篩檢。

屏東縣衛生局昨天晚間接獲中央流行疫情指揮中心通報，潮州鎮潮榮聯合診所有3起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，縣府今天緊急在潮州鎮中山公園設篩檢站，篩檢站持續到明天，呼籲5日至8日到過診所的民眾前往篩檢，沒有到過診所的民眾也可篩檢。

縣府上午8時許公布消息後，9時篩檢站開篩，不少民眾陸續前往篩檢，接近中午時，已出現大排長龍篩檢的情況，1名民眾表示，聽到有確診案例很緊張，雖然沒去過診所，還是來篩檢；另1名民眾表示，對疫情沒有太擔心，但還是來篩檢比較安心。

潮州鎮長周品全上午到場巡視現場狀況，他接受媒體訪問時指出，這3名確診者是過年曾有北部旅遊史的家庭群聚感染，縣府成立快篩站後，公所聯絡包括曾去潮榮診所的看診的病患、陪診者及足跡重疊的鎮民，儘速在這2天到快篩站篩檢。

屏東縣衛生局技正呂孟倫指出，上午大多為曾出入潮榮診所的民眾前往篩檢。她強調，篩檢呈陰性不代表沒有感染的風險，回去仍要做好個人的自主健康管理及防疫措施，如果出現不舒服，要趕快通知衛生單位協助。

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