快訊

今年得導線架者得天下 晶片短缺更拉抬身價

冬奧／挑戰4周半跳失敗 羽生結弦長曲開場連兩摔恐難3連霸

嘉聯益女移工確診 疫調公共足跡發2063封簡訊

中央社 / 新北10日電
新北市樹林區嘉聯益電子廠多位外籍移工確診。 聯合報記者黃義書／攝影
新北市樹林區嘉聯益電子廠多位外籍移工確診。 聯合報記者黃義書／攝影

新北市府衛生局表示，針對嘉聯益確診女移工公共足跡發出2063封簡訊，包括新莊區家具大賣場、餐飲店，請民眾主動篩檢；另，要求公司確實核對移工出勤是否與桃園廠相互調派。

新北市府衛生局今天證實，嘉聯益電子新北市樹林廠一名女性移工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），9日第一時間優先安排同作業區與同宿舍的150人，前往衛福部台北醫院、新北聯醫三重院區等地採檢。

衛生局說，為圍堵疫情並預防上次亞旭電腦隱匿移工調派移動的事件重演，已請市府經濟發展局、嘉聯益公司確實核對所有移工，在確診女移工染疫期間的出勤調派狀況，是否有前往桃園廠區支援。

衛生局表示，正等待嘉聯益回報移工的出勤時間，若有移動到桃園廠，將會同步通知桃園市府衛生局，採取必要的防疫作為。

衛生局說，嘉聯益初步回報新北樹林廠區員工大約1800餘人，因女移工感染源不明，為圍堵病毒決定針對樹林廠區同棟大樓與宿舍擴大採檢，由公司召回員工，前往板橋亞東醫院等多處醫療院所採檢。

衛生局說，截至昨天深夜共完成1762人採檢，初步採檢出14例陽性個案，因為部分檢體有疑慮，正送請中央尚待複驗。篩檢的14名初篩陽性個案，大部分都是外籍移工，進一步要請疾管署判定，其餘人員都要陸續篩檢中，詳細狀況由中央公布。

衛生局說，整個疫調持續進行，會守住嘉聯益電子工廠外籍移工的確診案件。確診女移工的公共足跡調查，這名個案預計今天下午公布案號與公布公共足跡，目前已經發出2063封簡訊，足跡包括新莊區一處家具大賣場、及部分餐飲店，提醒當日曾去過相關場所民眾，多利用社區篩檢站採檢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

逛好市多新莊店被通知篩檢 新北衛生局證實：有確診者足跡

嘉聯益電子樹林廠再增14確診 侯友宜：大多是移工

嘉聯益樹林廠已14確診 含1台籍協力廠商

影／嘉聯益樹林廠移工Ct值14 新北急匡150人採檢

相關新聞

高峰已過！防疫旅館出現退場潮 全台已有39家業者退出

農曆春節期間，為了因應大量返國人潮，交通部觀光局和各縣市政府緊急協調，擴增防疫旅館量能，一路從2萬多間房，增加到3萬2千...

逛好市多新莊店被通知篩檢 新北衛生局證實：有確診者足跡

嘉聯益樹林廠爆發確診，新增14例確診個案。有網友在臉書社團「唉新莊我是新莊人」分享，自己有收到衛生局簡訊通知要要去快篩，...

影／只差5小時忍不住 台商違反防疫KTV慶生吃罰單

台中市謝姓台商返台過年，2日結束隔離返家自主健康管理，9日零時才完備自主健康管理時間，但他心存僥倖，與家人前往東區KTV...

頂樓加蓋非「一人一戶」？ 北市議員批春節居檢方案擾民

為加強防疫，中央春節居檢方案延長至本月底，但北市議員耿葳接獲民眾陳情，因為一人一戶，以門牌認定，導致許多住在頂樓加蓋或是...

「吃飯被匡列隔離」要花4萬2住防疫旅館還被踢皮球 她爆氣：以後不掃實聯了

有位桃園網友過年前到台北餐廳聚餐，三天後被告知足跡重疊必須隔離，因為她家不符合一人一室一衛，她被要求自費4萬2住防疫旅館，她看到衛福部公費公告，問遍各相關單位，卻被踢皮球對待，幸好後來她借住朋友無人套房省下這筆費用。

一文搞懂從匡列到隔離全流程，哪些自費或公費？超虧錢狀況是「這個」

如果與確診者近距離接觸或足跡重疊，從收到隔離通知到採檢、陰性陽性如何隔離，等等的諸多程序到底是怎樣？民眾又有哪些部分需要自費？《遠見》以一文一圖完整披露全流程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。