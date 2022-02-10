一文搞懂從匡列到隔離全流程，哪些自費或公費？超虧錢狀況是「這個」

如果與確診者近距離接觸或足跡重疊，從收到隔離通知到採檢、陰性陽性如何隔離，等等的諸多程序到底是怎樣？民眾又有哪些部分需要自費？《遠見》以一文一圖完整披露全流程。

1月29日是中央流行疫情指揮中心全體成員到齊、年前召開記者會最後一天，席間，有記者詢問，新北一名民眾反應遭到匡列送去防疫旅館需自費達4萬2000元，這樣的情況合理嗎？

指揮官陳時中繞來繞去，就是不給正面回應。實情是，以現今雙北的集中檢疫所接近滿載的情況下，民眾很可能要被迫住進需自費的防疫旅館，一口氣可能付出數萬元甚至逼近六位數的代價。

確診與未確診差在哪裡？民眾哪些部分需要自費？

面對Omicron的高傳染性，政府此次隔離日趨嚴格，尤其餐廳、旅館更是高度危險區，全台各地都傳出「一人確診，整間店所有人匡列送走」的狀況，例如高雄赤鬼牛排事件、或礁溪長榮鳳凰事件。

面對愈來愈可能突然接到通知要隔離，到底會遇到哪些程序？還有可能會因此被迫花掉多少錢自費隔離？

《遠見》特別整理各種可能情況，完整流程圖一次搞懂。

圖／被通知居家隔離後的流程。 遠見提供

一旦該地縣市政府發現，你與確診者曾出入過相同高風險場域，例如餐廳內用、診所就診等，即有可能遭到市府判定需「匡列且隔離」。

首先，會先收到一封簡訊通知（實聯制）儘速返家並等待採檢。

這時，就會先產生第一階段自費的費用：從住家到採檢場所。依照規定只能搭乘防疫計程車，此部份費用「需跳表自費」，全台22縣市皆同，就照該縣市的計程車費率計算。

到了篩檢場所採檢完畢，例如在新北市雙和醫院採檢，會酌收300元採檢費用，這部份不同醫療院所的收費標準可能有所不同，但政府確定是負擔大部分的採檢費用。

接下來防疫計程車會送民眾返家，抑或直達「集中檢疫所」或「防疫旅館」。

確診反而一切免費，未確診可能大燒錢

如果經採檢確診，政府會將該匡列者送醫，一切費用由政府負擔。

但如果採檢並未確診，就會產生自費的可能。

首先，衛生單位會先諮詢你目前所在處所，是否符合如今居家隔離規定的「一人一室」。

何謂一人一室？就是該匡列者，必須要有獨立一間房加上獨立衛浴。

如果是單人住在單人套房中即符合條件，但若是兩人呢？代表至少需要居住在兩房一廳雙衛浴的格局，才能符合資格。如果是3～4人的家庭，就代表家中需要有相對應數字的衛浴與房間。

按照以上嚴格的防疫條件，以及雙北地區堪稱艱難的租屋環境，應該能明白可以符合居家隔離要件的房屋數量其實並不多。

如果幸運該住所可以滿足隔離條件，待在自家14天，並不會產生額外費用。

然而，不能完成居家隔離的話，依照規定，就必須送往集中檢疫所或防疫旅館。

如果集中檢疫所有空位，政府考量允許的情況下就會將你送往集中檢疫所。

但如今集中檢疫所中，住滿大量春節自國外返鄉的民眾，雙北量能早已接近滿載，那政府便會強制後送你到某處防疫旅館。

防疫旅館一律收費，並沒有「指定防疫旅館不收費」這種事情。

差別在於，現在只有台北與高雄宣布，遭該地政府匡列的民眾，這部份防疫旅館的負擔全由在地縣市政府埋單，其餘縣市均需自費。

送防疫旅館，對北漂小資青年負擔沈重

試想，如今你是一名從外地來到當地工作的青年，戶頭存款不多，約十來萬元，從事服務業的工作。

在近期，因為曾經到過某一餐廳內用，意外與確診者同日進出，便遭到政府匡列，如果你的租屋處恰好不是在台北或高雄，且又住在雅房、或有伴侶同住的情況下，不符合居家隔離要件，便要被送往防疫旅館。

以最低等級3000元一日試算，14天就是高達4萬2000元的支出，對青年來講就是沈重負擔，可能剛開心拿到的年終就直接送給旅館了。

更不用提，如果運氣不佳，政府指定送往的防疫旅館不在該縣市，而是經由借調需送往其他縣市時，不要懷疑，防疫計程車照舊跳表。就有網友說，他聽過從桃園送到高雄直接跳表到爆，恐怕達到數千元。

再加上，因為工作性質的緣故，14天期間無法出勤，很可能遭到老闆放「無薪假」，又有原本房租需要繳納，等於蠟燭兩頭燒。

縱使有中央號稱可拿到的一日1000元補償金，請領條件卻也相當嚴苛，必須先跟公司拿到無薪假的證明，再來扣除例假日後給予補償金。

以最慘的過年9天來試算，小資族最多只能跟中央請領5000元。

這批人口有多少呢？根據媒體推估，新北市租屋青年高達約30萬人，等於30萬北漂租屋青年，都是隔離後恐會荷包大失血的「高危險人群」。

如今已經進入過年期間，呼籲讀者，不管在哪過年，春節期間應盡量避免到容易遭到匡列的高風險場所，例如餐廳內用、醫療院所就醫等密閉空間。如果是在開放空間，則可能僅會收到政府通知採檢而不會遭到隔離。

另外，依據自身風險評估，有需要則應該保「防疫險」，看清楚條件、選擇遭到匡列居家隔離會理賠足夠額度的保單就保，抑或多保幾張保單，以保障自己的荷包。

（本文出自2021.1.30《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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