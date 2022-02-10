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「吃飯被匡列隔離」要花4萬2住防疫旅館還被踢皮球 她爆氣：以後不掃實聯了

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為高雄市校園清消示意圖。記者徐如宜攝影／報系資料照
圖為高雄市校園清消示意圖。記者徐如宜攝影／報系資料照

最近台灣疫情又燒起來，有位桃園網友在Dcard分享被匡列親身經驗，她過年前到台北餐廳聚餐，三天後被告知與確診者足跡重疊必須隔離，因為她家不符合一人一室一衛，被要求自費4萬2住防疫旅館。後來她看到衛福部「公費」公告，問遍各相關單位，卻被踢皮球對待，後來她借住朋友無人套房省下這筆費用。

第一次通知是私人手機來電 她擔心是詐騙

網友在日前與朋友在台北西門町薩利亞吃飯，三天後晚上接到陌生手機來電，自稱「台北市疫調單位」，說她與確診者足跡重疊，「從此刻開始居家隔離，後續處理由桃園市衛生局聯絡」。因為來電是私人手機，且網路上查不到相關案號疫調，原PO打給1922查證，1922只回覆：「衛生局會打給你，就不是詐騙」。

隔日衛生所來電，問過她家不符合隔離需求，要她住防疫旅館，因為她是「自己去吃飯」，除了PCR的費用是公費之外，其他包括防疫旅館、防疫計程車以及去醫院篩檢急診掛號費都要自費。最後因為42000元付擔太大，她後來借住友人套房隔離。

看到衛福部「公費」公告 到處問卻被踢皮球

她朋友在台北市被匡列隔離，上述費用全公費。原PO在隔離期間看到衛福部新公告，「居家環境不適合隔離者，可公費送集中檢疫所隔離」，她理解為可公費去住檢疫所，不用自費4萬2去住防疫旅館。原PO打電話給地方衛生所詢問，衛生所說要打給桃園防疫指揮中心，桃園防疫指揮中心又說無法處理，後來輾轉接到桃園市政府回電說要再確認，之後就沒任何下文。

圖／取自衛生福利部臉書
圖／取自衛生福利部臉書

她最大心得 以後不想再乖乖掃實聯

原PO在2月6日隔離滿出關，最大心得是「以後不想再掃實聯制」。她表示，以後能不掃就不掃，反正不強制，自己記得去過哪，再自主健康管理就好。政府配套措施不夠，讓被隔離的民眾被當成刁民看待、失去人身自由、不被尊重、公家單位踢皮球，隔離還要自費，完全不符合邏輯。

公費自費差別在這裡

網友提出解釋，「一人一室一衛→住家裡，集中檢疫所→公費，防疫旅館，自費(特例：高市北市公費)，而現在民眾反彈的重點明明就是：集中檢驗所(公費)滿了，被強迫去防疫旅館(自費)，衛福部公告死不講清楚這件事，一直用『集中檢疫所是公費』帶過」、「集中檢疫所是公費，可是防疫旅館不是呀！秘密就是檢疫所早就滿了根本沒得住，直接把你送去住自費旅館」。

網友回響大，「許多人都被自費隔離過了，那如果又被匡，是不是又要再自費隔離一次？」、「42000是我一個半月的薪水，因為去年疫情炸開，不得不去辦貸款生活，如果因為掃實聯被框列，還要自費，真的不想掃）」、「目前唯一確定的是，各縣市只要確診隔離的話都是免費，被匡列真的比確診還可怕」、「我有台北朋友本來要被送旅館，結果他吵一下就可以居家隔離」、「我也是1/22有到薩利亞用餐的！不過我完全沒接到任何電話，只收到採檢的簡訊，同行的朋友也是」。

不少人心有戚戚焉，「同一件事你要講好幾遍給好幾個單位好幾個人聽，真的會講到無言」、「12月底回來，隔離解除前一天剛好喉嚨有點不舒服，打了1922詢問我該怎麼做，沒想到就是一連串的踢皮球...1922給了我地方衛生局電話叫我自己問，打去衛生局再敘述了一次，他們只請我自行觀察，然後覺得很嚴重的話再打給所在地的里長辦公室？？？真的是一點幫助都沒有」、「看原來不是只有我覺得他們在踢皮球，每個都跟足球員一樣超會踢」。

也有網友緩頰，「為了保護自己還有家人的安全，還是建議大家愛用實聯制啦。錢真的只是小事，平安健康才是最重要的」、「防疫保單多買幾張比較安全，我現在被隔離就拿八萬多，雖然隔離很痛苦，但是不會沒收入」。

新冠肺炎 COVID-19

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一文搞懂從匡列到隔離全流程，哪些自費或公費？超虧錢狀況是「這個」

如果與確診者近距離接觸或足跡重疊，從收到隔離通知到採檢、陰性陽性如何隔離，等等的諸多程序到底是怎樣？民眾又有哪些部分需要自費？《遠見》以一文一圖完整披露全流程。

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