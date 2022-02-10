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高雄確診情侶遊屏東 內行足跡表爆紅「人潮不輸墾丁大街」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為高雄確診者情侶足跡到屏東縣出遊，恆春鎮的鹿境梅花鹿生態園區，縣府加強清消情形。圖／屏東縣府提供
圖為高雄確診者情侶足跡到屏東縣出遊，恆春鎮的鹿境梅花鹿生態園區，縣府加強清消情形。圖／屏東縣府提供

高雄兩對確診情侶遊屏東，因如實做好實聯制，四人被曝光的足跡，意外成為網友作為屏東兩天一夜的旅遊參考。

屏東縣府昨(9)日公布高雄兩名確診者案19380、案19401曾至屏東足跡，兩人在年節期間與友人共兩對情侶到屏東遊玩，期間到過恆春鎮、枋山鄉、潮州鎮、三地門鄉、九如鄉、車城鄉等地，包括枋山鄉7-11海豚灣門市、鵝鑾鼻燈塔、恆春鎮鹿境梅花鹿生態園區、南風微甜冰店、枋山鄉愛琴海岸海景休閒渡假園區、車城福安宮、九如鄉歐閣汽車旅館；及2月2日的九如鄉7-11三多利門市、山川琉璃吊橋、潮州日式歷史建築文化園區。

網友在PTT針對該曝光的屏東足跡表示，四人到過的景點在Google討論區上都超過4.5顆星(經查應是超過4顆星)，很多為人氣及網美必到景點，而且人潮在熱門時段絕不輸墾丁大街，也「不會輸信義區」，讓許多網友讚嘆他們「很懂玩」，並存下該張足跡表，作為下次旅遊規劃的參考。

也有網友擔心，「到過景點被傳染，應該會有多條隱形傳播鏈」，但「染了才去 還是去了才染也是有差」，有網友還說：「此刻我們都是屏東人」，這下該「換屏東生氣了嗎？」

屏東縣府今公布高雄兩名確診者案19380、案19401曾至屏東出遊的足跡，遍布縣內7鄉鎮，包括恆春鎮、枋山鄉、潮州鎮、三地門鄉、九如鄉、瑪家鄉、車城鄉等地景點。圖／屏東縣府提供
屏東縣府今公布高雄兩名確診者案19380、案19401曾至屏東出遊的足跡，遍布縣內7鄉鎮，包括恆春鎮、枋山鄉、潮州鎮、三地門鄉、九如鄉、瑪家鄉、車城鄉等地景點。圖／屏東縣府提供

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