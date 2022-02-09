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接觸者隔離期間陰轉陽漸增 病毒量變化是關鍵

中央社 / 台北9日電
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

國內COVID-19疫情延燒，接觸者在居家隔離期間陰轉陽的狀況變多。指揮中心指揮官陳時中今天說，個案陰轉陽與否，和採檢時病毒量有關，對病毒量高個案才須特別警覺。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，Omicron變異株是主要傳播病毒株，近期也有許多群聚案接觸者在居家隔離前採檢均陰性，卻在隔離期間陰轉陽確診。

有專家質疑，Omicron變異株潛伏期僅約3天，照理來說，陰轉陽比例不該這麼高，是否可能在防疫旅館隔離期間才染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，就算個案在居家隔離第14天才確診，也不代表他在當天才轉陽，這名個案可能早在5、6天前就陰轉陽，只不過因Ct值還太高，快篩檢驗不出來，加上現在匡列範圍廣，才會導致陰轉陽個案看似比較多。

陳時中說，陰轉陽的個案若Ct值高，代表已經發病一段時間，比較不用擔心；但若Ct值低、代表病毒量高，就會引來防疫單位關心，除了會比對這段期間防疫旅館是否有其他住客確診，另外也會比對病毒基因定序，先前就曾因此揪出桃園防疫旅館群聚。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，去年12月桃園出現防疫旅館群聚疫情至今，共累計8家旅館出現群聚感染，台北市5家最多，桃園市、新北市、高雄市各有1家，累計16人從境外移入改判本土，大多是因為接觸、通風、間隔等可能性，造成其他房旅客感染。

陳時中指出，曾出現過群聚疫情的防疫旅館，有些整棟清空、有些整層清空，但更重要的是及早發現問題並解決它。

另外，有專家建議指揮中心應根據入境國風險高低，分流旅客，到防疫旅館也分流、分棟入住，並每天採檢PCR，把旅館交叉感染可能性降到最低。

陳時中說，指揮中心至今已做了許多分流，包括入境旅客一律和社會分流，機場落地採檢也做輕重症分流，但目前全球都屬於疫情第3級警戒，除非未來世界疫情有變化，才會再做調整。

對於是否將對入境旅客每天採檢PCR，陳時中說，每天採檢PCR不僅成本高，每天開門、關門也會增加病毒傳播風險，目前已規劃落地後陸續採檢6次，暫無再擴大採檢的規劃。

新冠肺炎 COVID-19

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