樹林移工感染源待釐清 新北累計2源頭不明疫情

樹林出現移工確診COVID-19，感染源待釐清，個案尚未列案號，預計算入明天個案名單；截至目前，除樹林染疫移工外，加上板橋一家4口群聚，新北目前共2起源頭不明疫情。

軟板大廠嘉聯益出現1名外籍移工確診，樹林廠停工大消毒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明，樹林移工感染源待釐清，已緊急召回約150人採檢。避免個案統計混亂，這1名尚未列案號個案算入明天名單，今天國內增加的本土病例維持10例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，除了感染源待釐清的樹林移工，陳時中說，新北市昨天公布的感染源不明一家4口，Ct值介於20至28間，二採結果尚未出爐，仍然持續定義為源頭不明疫情。今天此群聚新增個案為打工妹妹（案19346）男友的媽媽，Ct值34.3（病毒量低）。

社區感染源待釐清疫情南北兩頭燒，高雄今天新增一起源頭待釐清的4人親友群聚，指標個案為一名國小學童，就讀國中的表哥、20多歲表哥及其女友紛紛確診。陳時中指出，有一案Ct值僅16.6（病毒量高），需多加留意疫情走向，這起群聚確診者年輕化，與春節期間孩子放假有關。

有媒體詢問，國內醫師認為台灣社區傳播鏈至少20條，藏許多無症狀黑數個案，年後本土疫情將大爆發，陳時中認為，香港現在一天增加600至1000例、韓國新增3萬至4萬例，甚至是日本單日新增10萬人確診，「這才叫大爆發，台灣還無此狀況」，但還是要很小心。

另外，今天有媒體指出苗栗縣零確診破功，陳時中特別在記者會中為苗栗縣澄清，他說明，苗栗縣2名確診兄弟是過年期間赴桃園過節，因家屬為日翊物流員工，這名員工染疫後，兄弟檔已被匡列隔離，疫情與苗栗縣無關。

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