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明金成猝逝 檢警會同遺孀驗屍「死因出爐」

勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

高雄4人確診小房間玩手遊 足跡涉義大世界家樂福新楠店

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／高雄即時報導
高雄3確診者與另外1名親戚，是在同一戶的另一個房間，4個人在3坪房間玩手遊及撲克牌，目前1人是陰性狀態，但感染機會不小。高雄市衛生局提供
高雄3確診者與另外1名親戚，是在同一戶的另一個房間，4個人在3坪房間玩手遊及撲克牌，目前1人是陰性狀態，但感染機會不小。高雄市衛生局提供

高雄今天新增4例，是過年期間家人聚餐傳播，涉跨縣市移動，親人往來，感染源還在釐清中。其中確診3人與另1名親人，在3坪房間玩手遊和撲克牌。

高雄市長陳其邁感謝發現第一個個案是基層醫師診所，看診時發現小朋友咳燒，快篩陽性，轉介醫院採檢。

高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，今天高雄市新增4例本土個案，其中3例跟家族聚餐有關。過年期間家族、親屬的往來非常頻繁， 2月4日10多歲案19382的中午與晚上都有參加家族聚餐，一邊是母系、一邊是父系，確診的家族3人Ct值大概在14到16之間，2月9日公布時是在整齊的狀態，顯示應是同一波感染。

10多歲案19382在仁武住家中午的聚餐，總共有12人聚餐，目前匡列採檢都是陰性。溯源疫調19382家族聚餐在楠梓區的住家， 2月10日有17人，晚上回到楠梓住家，吃飯結束之後大概2個小時，這3人以及另外1名親 戚，是在同一戶的另一個房間，4個人在3坪房間玩手遊及撲克牌，目前1人是陰性狀態，但感染機會不小。

案19380跟19401在2月6日於外食餐廳晚餐共五人，20多歲19401的Ct值有差異，顯示不是同時一個波段的感染， 同桌者也是匡列對象。

今日確診者足跡包括：2月6日晚上7點到8點在億品鍋高雄仁武店。2月2日上午11點到大樹吉林海產店。2月5日到大樹老鄉牛肉麵，義大世界購物廣場全家便利商店、一樓鞋區、義大國賓影城8廳、麥當勞高雄義大店、義大skechers鞋店。2月7日上午9點45分家樂福新楠店。

高雄確診者足跡。高雄市衛生局提供
高雄確診者足跡。高雄市衛生局提供
高雄市今新增4例。高雄市衛生局提供
高雄市今新增4例。高雄市衛生局提供
高雄確診者足跡。高雄市衛生局提供
高雄確診者足跡。高雄市衛生局提供
高雄確診者足跡。高雄市衛生局提供
高雄確診者足跡。高雄市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

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