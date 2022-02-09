女足返台6染疫隊員再採檢 1落地確診列境外移入
台灣女足代表隊完成亞洲盃賽事，昨天返台除6名未康復的確診者外，另1人落地採檢陽性，指揮中心說，在印度確診的成員安排今天再採檢，在台灣驗出陽性則列境外移入。
台灣女足代表隊36名隊職員昨天搭乘由總統蔡英文指示派遣的專機自印度返台，除原有6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）未康復確診者由救護車後送集中檢疫所，另有1人採陽，其餘29人採陰將依規定前往防疫旅館。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說明，女足代表隊昨天驗出的1名落地採檢陽性個案，已列入今天公布的境外移入個案名單。
至於在國外驗出陽性的個案，陳時中進一步解釋，代表隊出現的COVID-19確診者已安排入住集中檢疫所隔離，今天安排再度採檢，必須在台灣境內驗出陽性紀錄，才會列為境外移入病例。
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