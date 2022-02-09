新北新增確診移工 召回同宿舍採檢
軟板大廠嘉聯益發布重大訊息表示，出現1名外籍員工確診，樹林廠停工大消毒；疫情指揮中心指揮官陳時中今天記者會證實，新北新增一例無案號移工，召回同宿舍採檢。
軟板大廠嘉聯益今天發布重大訊息證實，早上接獲衛生單位通報1名外籍同仁確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），此外籍同仁工作場所為樹林廠2樓員工。樹林廠今天中午至明天上午7時進行預防性停工，第一時間進行全面消毒。
陳時中今天下午在疫情記者會中表示，新北市新增一例確診COVID-19的移工，目前還沒有列入案號，該個案是在開工當天出現症狀，安排就醫採檢後確診，已要求衛生單位對同宿舍移工召回採檢。
疫情快報
▪【疫情專題】2月9日增10例本土、44例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言