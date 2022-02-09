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嘉聯益樹林廠外籍移工確診 新北證實：有症狀採檢陽性
軟板大廠嘉聯益今日宣布，接獲衛生單位通報公司一名外籍員工確診，工作場所為樹林廠2樓PLASMA，樹林廠9日中午至10日上午點暫時停工。新北衛生局則證實，樹林某電子廠通報一名外籍移工採檢陽性，相關疫調匡列採檢作業正進行中，個案訊息待中央指揮中心統一公布。
衛生局指出，該名個案自身有症狀，因此前往採檢確診，相關疫調匡列採檢作業正進行中，個案訊息待中央指揮中心統一公布。嘉聯益也宣布樹林廠9日中午至10日上午點暫時停工。
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