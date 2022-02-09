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勤業眾信傳確診足跡擴大匡列 居隔403員工、7000人採檢

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高雄新增4例 同一家人過年聚餐後因症就醫確診

聯合報 / 記者王昭月徐如宜／ 高雄即時報導

中央流行疫情指揮中心今公布全台新增10例本土，44例境外移入，當中5例陰轉陽，其中高雄今天新增4例，其中三例是同一家人，過年聚餐後有人出現症狀，因症就醫才證實確診，目前匡列隔離中，也持續進行疫調，高雄市長陳其邁今午2點半說明疫情。

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