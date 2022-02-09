新增44境外移入 其中1例為女足隊員送集檢所

國內今天新增44名境外移入個案，其中有25例為落地採檢陽性。指揮中心指揮官陳時中表示，其中一位落地採檢陽性為女足隊員，原六名在國外染疫的隊員和新增的陽性個案都直接送往集中檢疫所，並於今天再次採檢。而原本在國外染疫的隊員，視今天的採檢結果，若在台灣驗出陽性，才會列入境外移入個案。

台灣女足結束亞洲盃賽程，但因有隊員在國外PCR檢測呈陽性反應，因此總統蔡英文承諾安排專機返台，於昨下午五時許抵達。

原有六名確診者皆為輕症或無症狀，由救護車後送集中檢疫所觀察、治療；另30人接受機場入境PCR檢驗，又發現一人採檢結果為陽性，送集中檢疫所，另29人送防疫旅館進行14天隔離。 篩檢結果。圖／指揮中心提供 篩檢結果。圖／指揮中心提供

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