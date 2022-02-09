本土+10！ 境外44例 高雄增4例不明感染源

國內新增54例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入，其中25例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外落地採檢有1位是女足隊成員，其餘則在國外確診，已經轉到醫院隔離治療。

指揮中心表示，今日新增本土個案10例，為6例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。陳時中說，日翊物流2例、點點幼兒園相關3例、昨日新北一家四口確診，今日再增1例，高雄出現4例確診為未知感染源。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為26例男性、18例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(5例)、奧地利及阿拉伯聯合大公國(各3例)、荷蘭(2例)、德國、越南、法國、柬埔寨、以色列、南非、澳大利亞、加拿大、西班牙、新加坡、希臘、馬來西亞及印度(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於去(2021)年11月26日至今(2022)年2月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,856,439例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,836,620例排除)，其中19,293例確診，分別為4,001例境外移入，15,238例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計130例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 國內新增54例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入，其中25例為航班落地採檢陽性。圖／指揮中心提供

商品推薦