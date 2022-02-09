影／苗栗清零逾200天 兩男童回桃園過年確診

苗栗縣相隔202天後，今天新增2例確診案，分別是案19347九歲男童、19359十二歲男童，兩人為兄弟，就讀縣內國小、國中，1月27日隨父母從苗栗公館回父親桃園老家過年，因姑姑為桃園日翊物流感染員工，一家4口被匡列隔離，昨晚公布確診後，因户籍設苗栗被列為縣內的確診個案，苗栗縣長徐耀昌中午主持疫情說明會，強調確診個案感染後的足跡不曾出現在縣內，請鄉親放心。

苗栗縣衛生局指出，中央昨天公布確診的桃園市個案中，其中案19347、案19359兩名個案是兄弟，因平日居住於公館鄉，因此昨晚案件被列為縣內的個案。經桃園市及苗栗縣疫調結果，兄弟2人的父親老家在桃園，他們和父母平時在母親娘家公館居住生活。

1月27日一家四口返回桃園老家準備過年，在桃園未曾外出，2名男童的姑姑是日翊物流員工，2月1日確診（案19026），之後祖母也於2月3日確診（案19090），2月2日起兩兄弟在桃園市進行居家隔離。

2月7日因應日翊專案篩檢，昨天證實確診，案19347弟弟CT值15.0、案19359哥哥CT值22.9，目前收治於外縣市醫院隔離治療，分別由父母在醫院陪病照顧，父母目前PCR採檢結果為陰性。

衛生局表示，因感染源明確為姑姑、祖母，經與疾管署專家討論，確診個案傳染期幾乎都在外縣市，沒有確診者在縣內的公共場域足跡，社區風險相對低，但苗栗縣防疫從嚴，為慎重起見仍請居住於公館鄉的外公、外婆及兩個舅舅在昨晚進行PCR採檢，4人報告都是陰性，目前採取自我健康監測中。

此外，今天上午縣府環保局也完成個案公館住家周邊環境消毒作業，兩兄弟就讀的國小、國中校園也完成清消，請學生安心、家長放心。

徐耀昌強調鄉親不用憂慮，但提醒大家仍不可輕忽疫情，應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 苗栗縣衛生局說明確診個案19347、19359兩兄弟的感染情況。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣衛生局說明確診個案19347、19359兩兄弟的感染情況。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣環保局針對確診案就讀學校、居家周邊進行清消作業。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣長徐耀昌（右）中午主持疫情說明會，強調確診個案感染後的足跡不曾出現在縣內，請鄉親放心。記者胡蓬生／攝影

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