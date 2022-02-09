Omicron確診87%自行康復 學者：縮短隔離天數可行性高

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露邊境解封方向，14天檢疫將縮短為10天，且很可能包括「7+3」或「5+5」等可回家檢疫的方案。對此，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，Omicron潛伏期短，即便每月入境共4萬5000人，採取「7+3」或「5+5」都只會漏掉2個來自高發生率地區之無症狀個案，可行性高。此外，英國研究發現近九成Omicron個案會自動康復，不占用醫療資源，有助達成與疫共存。

陳秀熙根據Omicron大約只有2天的潛伏期，並假設低、中、高發生率地區每月各入境1萬5000人，如果檢疫期縮短到10天，不論是7+3或是5+5，都只會漏掉2個來自高盛行率地區的無症狀個案。

陳秀熙表示，無症狀個案在社區「幾乎沒有任何傳播隱憂」，所以這是可行的。縮短檢疫天數的好處，除了避免在檢疫場所發生交叉感染，也有助於打開國門，跟上其他國家解封和共存的步調。

最新國際研究也發現Omicron會自動康復的重要證據。陳秀熙指出，國外統合分析研究發現，原始武漢株（D614G）有七成因輕微呼吸道症狀而住院，另外三成是自動康復。英國研究分析去年12月到今年1月底的疫情資料，發現Omicron輕微呼吸道症狀而住院的只有13%，高達87%都會自動康復，與過去其他變異株有極大差異。

陳秀熙表示，這是Omicron走向「輕症化、流感化」的重要特色，顯示「確診者幾乎不會占用到醫療資源」，在抗病毒藥物、疫苗接種的加持下，人類可望走向與疫共存。

國際疫情的發展也呼應的科學研究的發現。陳秀熙團隊成員、公衛學者范僑芸指出，加拿大疫情確診死亡雙雙趨緩，政府帶動民眾生活回歸正常化，已重啟餐館健身房電影院（但仍須出示疫苗接種證明），市內社交聚會人數上限增加到10人，常規手術恢復進行。

世界衛生組織也預告歐洲有望在春天來臨時進入「疫情和平期」，因歐洲已逐漸達成三個重要條件，包括自然感染加上疫苗施打達成高比例群體保護、春天回暖減緩傳播、Omicron重症比例減低。

不過，歐洲疫情能受控，是基於對疫苗接種的堅持。范僑芸表示，奧地利接種二劑者已有66%接種了第三劑，奧地利政府2月5日更通過了「強制接種疫苗」的法令，18歲以上成年人都需要接種疫秒，沒有接種要付高額罰款，如果兩周內去接種才能取消罰金。奧地利也推行「漱口式」定期檢測，提供每日高達37萬檢測量能。

德國接種二劑者已有73%接種第三劑，當局放寬執行疫苗接種的人員限制，藥師、牙醫、獸醫都可以加入接種行列。 英國研究發現近九成Omicron個案會自動康復，不佔用醫療資源，有助達成與疫共存。圖／擷取自新冠肺炎防疫科學線上直播

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