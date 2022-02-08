桃園新增16名確診者 5條傳播鏈處於收斂狀況
桃園市政府衛生局長王文彥表示，今天新增16例本土確診案，目前桃園市5條傳播鏈處於收斂狀況，但社區內仍有很多危險因子，民眾若有症狀或擔心足跡重疊，可前往採檢確保安全。
中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，王文彥下午在疫情說明記者會中表示，桃園市今天的確診個案全部是在居隔後或解隔前的確診，16例中有10例是居隔期滿確診。
王文彥指出，在10例居隔期滿確診者中有7例，為亞旭電腦案在居隔期滿後，有7名年齡到20歲到30歲的菲律賓移工，居隔期間都採陰，但期滿以後轉陽性，市府已延長居隔時間。
王文彥表示，另外3例與八德區加貝爾幼兒園相關，其中一例是5歲以下女童，跟案18551同一個保母，另外有兩例是案19357及案19358，2人是母女，女童為先前幼兒園確診者同學，在居隔期滿又轉陽，已經送醫院治療。
王文彥說，另外有6例來自日翊物流公司，新增6例分屬3個家庭，每個家庭有2名同住家人染疫，他們是在2月2日發生後就居隔，初步居隔採陰，市府針對267名居隔者進行二採，有6例轉陽其他都是陰性。市府再針對轉陽者分析居隔前是否有足跡，發現相關足跡都在家裡並沒有到社區。
王文彥指出，目前為止桃園市有5條傳播鏈，較大的有兩條，一個是聯邦銀行跟西堤餐廳，合併大約有132例，但最近4天來都沒有增加個案，另外，第二多的就是遠雄自由貿易港區的亞旭電腦，整個遠雄亞旭加在一起約162例，增加超過聯邦銀行。
王文彥表示，第3個就是錢都、加貝爾幼兒園及美甲店這3個合在一起，目前有42例；第4個是龍潭區農家樂餐廳，從發生後的9例就沒有再增加；最後一個就是發展中的日翊物流公司，日翊物流公司到目前為止，累計共有35例，桃園市部分為33例。
▪【疫情專題】2月8日增26例本土、22例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言