桃園新增16名確診者 5條傳播鏈處於收斂狀況

中央社 / 桃園8日電

桃園市政府衛生局長王文彥表示，今天新增16例本土確診案，目前桃園市5條傳播鏈處於收斂狀況，但社區內仍有很多危險因子，民眾若有症狀或擔心足跡重疊，可前往採檢確保安全。

中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增16例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，王文彥下午在疫情說明記者會中表示，桃園市今天的確診個案全部是在居隔後或解隔前的確診，16例中有10例是居隔期滿確診。

王文彥指出，在10例居隔期滿確診者中有7例，為亞旭電腦案在居隔期滿後，有7名年齡到20歲到30歲的菲律賓移工，居隔期間都採陰，但期滿以後轉陽性，市府已延長居隔時間。

王文彥表示，另外3例與八德區加貝爾幼兒園相關，其中一例是5歲以下女童，跟案18551同一個保母，另外有兩例是案19357及案19358，2人是母女，女童為先前幼兒園確診者同學，在居隔期滿又轉陽，已經送醫院治療。

王文彥說，另外有6例來自日翊物流公司，新增6例分屬3個家庭，每個家庭有2名同住家人染疫，他們是在2月2日發生後就居隔，初步居隔採陰，市府針對267名居隔者進行二採，有6例轉陽其他都是陰性。市府再針對轉陽者分析居隔前是否有足跡，發現相關足跡都在家裡並沒有到社區。

王文彥指出，目前為止桃園市有5條傳播鏈，較大的有兩條，一個是聯邦銀行跟西堤餐廳，合併大約有132例，但最近4天來都沒有增加個案，另外，第二多的就是遠雄自由貿易港區的亞旭電腦，整個遠雄亞旭加在一起約162例，增加超過聯邦銀行。

王文彥表示，第3個就是錢都、加貝爾幼兒園及美甲店這3個合在一起，目前有42例；第4個是龍潭區農家樂餐廳，從發生後的9例就沒有再增加；最後一個就是發展中的日翊物流公司，日翊物流公司到目前為止，累計共有35例，桃園市部分為33例。

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