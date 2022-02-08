北市某會計師事務所員工確診 衛生局將清消
新北市板橋區今天有一家4口確診COVID-19，其中小女兒在台北市信義區某會計師事務所上班，台北市衛生局表示，稍早接獲新北通知後，已開始進行疫調、匡列中，將派員到場清消。
新北市今天新增一起一家4口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，其中小女兒在台北市信義區某會計師事務所上班。
台北市衛生局表示，今天中午接獲新北市通知，即刻著手進行疫調及匡列，將派員到場協助清消。
這家會計師事務所今天向內部員工通知，因為台北所人員主動通報確診，下午開始含外勤全面啟動居家辦公。
根據事務所通知，這名確診人員於春節期間5日、6日、7日待在到台北所辦公室，與組內短暫接觸，但無客戶接觸史，辦公室將進行全面消毒，同時通報各樓層租戶，並於大廳、電梯等公共區域進行全面消毒。
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