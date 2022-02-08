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「台灣可考慮停止篩檢了」 醫：做好2件事就能正常生活

聯合新聞網 / 綜合報導
為了切斷感染源高雄港群聚，高雄市府成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝為民眾採檢。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
為了切斷感染源高雄港群聚，高雄市府成立大型篩檢站，醫護人員全副武裝為民眾採檢。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

昨（7）日國內僅新增2本土病例，相隔22天降至個位數，疫情指揮中心指揮官陳時中表示目前疫情逐漸穩定，台北市也考慮放鬆控管。中華民國基層醫療協會理事長林應然認為，以目前的情況來看，台灣可考慮停止篩檢了。

由於一名引水人確診，為避免高雄港發生大規模群聚感染，高雄市府採取擴大篩檢，甚至在感染高風險區「封巷」，以防居隔者外出。「你到底還要篩多久？」林應然接受《NOWnews 今日新聞》採訪時直言，這種再三篩檢的做法非常耗費醫療量能。

他提到停止篩檢的兩種情況，一是出現少數個案的地區，如發生群聚的熱區持續篩檢2周，隔離完所有確診者和接觸者，確實切斷感染鏈後即可停止；二是像歐美部分國家感染人數多、範圍廣，以致無法篩檢。

林應然解釋，想要疫情結束，就必須達到群體免疫，而群體免疫有自然感染和接種疫苗兩種方式。他指出，受到目前主流變異株Omicron感染者，大多為無症狀或輕症，代表「可考慮與病毒共存」，加上擁有民眾戴口罩配合度高，這項歐美都難以企及的優點，亦即只要打好疫苗和戴好口罩，台灣其實不需要太多限制就能正常生活

林應然認為，可仿效美國的疫苗護照政策，只要落實施打疫苗，在Omicron變異株症狀輕微的情況下，已沒有必要動輒關閉工廠、居隔2周，畢竟人不可能一直處於匡列、隔離、採檢的生活中。

林應然先前也曾呼籲改變清零心態，面對Omicron疫情政府在防疫作為上不能無限上綱，「殺雞用牛刀」不符比例原則，也提出提高疫苗覆蓋率要「鞭子與胡蘿蔔齊下」，對於未完整接種者以獎勵措施鼓勵施打，並祭出不配合疫苗政策的懲罰方式，如禁入公共場所，甚至染疫自費等。

新冠肺炎 COVID-19

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