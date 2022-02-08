直播／今增26例本土 22例境外 無死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增48例COVID-19確定病例，分別為26例本土個案及22例境外移入(9例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為12例男性、9例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自印度(5例)、加拿大(3例)、菲律賓及荷蘭(各2例)、阿拉伯聯合大公國、美國及烏克蘭(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月24日至2月7日。

Omicron本土疫情累計至今將突破六百人染疫，遠雄自貿港園區的亞旭電腦群聚感染事件，今天再添新確診個案。中央疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午二時記者會說明。

桃園市長鄭文燦今天上午於地方防疫會議表示，「前進指揮所應該不會那麼快結束任務」，復工前仍然有些清零計畫要進行，目前最後的收尾計畫必須把所有員工再做一次採檢，有的是第三採、有的是第四採，還有個案確診。

陳時中表示，因應春節人群南北移動及聚集增加，需密切監測年後疫情變化，今日起至2月28日維持二級警戒，同時正在評估邊境鬆綁兩步驟，第一步是資格放寬商務簽證資格，第二步則考慮將入境檢疫天數從14天縮短到10天。

第22輪疫苗施打將於明日開放預約，民眾可於今日下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約。

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