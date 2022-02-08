高雄引水人未依規定快篩 航港局重罰20萬

高雄港群聚案持續延燒，如今又爆出一名負責指導船舶進出的引水人（案19244）確診新冠肺炎，多次通知採檢未到，不僅高雄市政府要開罰，如今就連航港局也將依《商港法》開罰20萬元。

高雄市日前新增多例，均為高雄港延伸案，其中確診的引水人已打三劑疫苗仍突破性感染，但這名引水人未依規定完整篩檢，高市府將依違反傳染病防治法處6萬至30萬元罰鍰。

據了解，依照高雄港規定，引水人需要每5天至7天快篩一次，且需要出示PCR陰性證明，不過該名引水人不僅快篩時間超過七天規定，甚至僅透過電話通知辦公室，直到二月四日快篩時發現是陽性，因此通報1922送醫。

交通部次長祁文中表示，該名引水人未依照規定進行快篩，不僅時間不符合，也沒有將樣本寄回，航港局已依照商港法，對其開罰20萬元。

祁文中表示，目前希望把所有可能的感染途徑都堵住，因此就是嚴格限制高雄港區工作人員開工前全面接受ＰＣＲ篩檢，取得陰性證明後，才能進入港區工作，否則9日起禁止進入港區工作，否則將開罰工作人員及聘雇業者。

祁文中說，也因為限制相當嚴格，昨天就湧入一萬五千多人進行篩檢，今天也會加開篩檢線以紓解人潮，至於後續是否還要這麼嚴格，會等這兩天PCR結果出來後，再做討論。

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