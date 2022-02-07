9日開工要憑PCR證明進入港區 高雄港日篩1.4萬人

台灣港務公司提醒，高雄港區從業人員未做COVID-19篩檢者，9日起禁止進入港區工作；今天篩檢站也湧入大量民眾，下午5時前共篩檢1萬4237人，並緊急加開3條篩檢線紓解人潮。

台灣港務公司今天表示，港區從業人員未做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢者，9日起禁止進入港區工作，呼籲民眾明天把握機會到高雄港區篩檢站做PCR篩檢。港務公司並指出，今天高雄港船舶進出港、裝卸貨也一切正常，沒有因為引水人染疫及港區作業人員普篩受影響。

港務公司新聞稿說明，今天民眾前來篩檢相當踴躍，港區8處篩檢站至下午5點截止，共篩檢1萬4237人，篩檢率達179%；下午三/五貨櫃中心篩檢站一度排隊人員太多，經緊急協調市政府加派醫護人員，下午3點30分增設3條篩檢線，於4點40分已紓解人潮。

依據港務公司資料，高雄港人員採檢依紅、黃區分流，進入「紅區」中島區人員，應攜帶健保卡至34號、36號、38號或55號碼頭篩檢站篩檢；進入「黃區」（港區其他管制區）人員，則應到第二貨櫃中心、三/五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心篩檢。

交通部航港局也透過新聞稿表示，有引水人反映，已遵守中央流行疫情指揮中心規定每週快篩1次，是否需要再依高雄市政府要求至港區篩檢站完成PCR採檢。

航港局說明，市政府作為「傳染病防治法」規定的地方主管機關，為有效控制高雄地區疫情，高市府日前已要求所有進入高雄港區人員，應限期完成PCR篩檢，否則不得進港上工（班）。

航港局並表示，日前已正式通函高雄港相關公司機構（包括高雄港引水人辦事處）依照高雄市政府要求辦理，港務公司日前新聞稿也有說明相關規範，且表示未配合篩檢人員者將造冊由警察機關協助後續通聯追蹤。

航港局稍早新聞稿也指出，為確保引水人健康，9日起，各港引水人除每週1次快篩，還須有PCR篩檢證明，才能登船領航。

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