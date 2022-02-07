9日開工要憑PCR證明進入港區 高雄港日篩1.4萬人

中央社 / 高雄7日電
高雄港今天篩檢站湧入大量民眾，下午5時前共篩檢1萬4237人。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影
高雄港今天篩檢站湧入大量民眾，下午5時前共篩檢1萬4237人。聯合報系資料照片／記者林巧璉攝影

台灣港務公司提醒，高雄港區從業人員未做COVID-19篩檢者，9日起禁止進入港區工作；今天篩檢站也湧入大量民眾，下午5時前共篩檢1萬4237人，並緊急加開3條篩檢線紓解人潮。

台灣港務公司今天表示，港區從業人員未做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢者，9日起禁止進入港區工作，呼籲民眾明天把握機會到高雄港區篩檢站做PCR篩檢。港務公司並指出，今天高雄港船舶進出港、裝卸貨也一切正常，沒有因為引水人染疫及港區作業人員普篩受影響。

港務公司新聞稿說明，今天民眾前來篩檢相當踴躍，港區8處篩檢站至下午5點截止，共篩檢1萬4237人，篩檢率達179%；下午三/五貨櫃中心篩檢站一度排隊人員太多，經緊急協調市政府加派醫護人員，下午3點30分增設3條篩檢線，於4點40分已紓解人潮。

依據港務公司資料，高雄港人員採檢依紅、黃區分流，進入「紅區」中島區人員，應攜帶健保卡至34號、36號、38號或55號碼頭篩檢站篩檢；進入「黃區」（港區其他管制區）人員，則應到第二貨櫃中心、三/五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心篩檢。

交通部航港局也透過新聞稿表示，有引水人反映，已遵守中央流行疫情指揮中心規定每週快篩1次，是否需要再依高雄市政府要求至港區篩檢站完成PCR採檢。

航港局說明，市政府作為「傳染病防治法」規定的地方主管機關，為有效控制高雄地區疫情，高市府日前已要求所有進入高雄港區人員，應限期完成PCR篩檢，否則不得進港上工（班）。

航港局並表示，日前已正式通函高雄港相關公司機構（包括高雄港引水人辦事處）依照高雄市政府要求辦理，港務公司日前新聞稿也有說明相關規範，且表示未配合篩檢人員者將造冊由警察機關協助後續通聯追蹤。

航港局稍早新聞稿也指出，為確保引水人健康，9日起，各港引水人除每週1次快篩，還須有PCR篩檢證明，才能登船領航。

新冠肺炎 COVID-19 高雄港

延伸閱讀

引水人對防疫有「異」見 航港局：須遵守高市規定

高雄引水人染疫溯源疫調 匡列197人檢測陰性

北市防疫旅館再爆群聚 同樓層及員工37人採檢均陰

企業要求員工快篩 專家：應先徵得員工同意

相關新聞

高港引水人確診 明上工須PCR採陰

高雄港一名40多歲引水人確診，市府急召其他41名引水人篩檢；港區規定9日起需持PCR檢驗陰性證明才能上工，昨天起篩檢站出...

開工了！黃珊珊：年後人潮回流 慎防「春節後效應」

今天開工日，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，開工了，但先別急著嗡嗡嗡，如果出現症狀，請務必先做快篩，保護自己也保護別人...

9日開工要憑PCR證明進入港區 高雄港日篩1.4萬人

台灣港務公司提醒，高雄港區從業人員未做COVID-19篩檢者，9日起禁止進入港區工作；今天篩檢站也湧入大量民眾，下午5時...

引水人對防疫有「異」見 航港局：須遵守高市規定

昨天一位高港引水人確診，引發中央、地方規定不同調討論，部分引水人反映已遵守中央流行疫情指揮中心規定每周快篩一次，不需再依...

元宵後擬兩步驟鬆綁邊境！陳時中透露：一定有7+3

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今傍晚接受寶島新聲電台主持人鄭弘儀專訪，透露正在評估邊境鬆綁兩步驟，第一步是資格放寬商務...

2月底有望微解封 柯文哲：符合1條件優先解封

台北市有望在2月底微解封，台北市長柯文哲今表示，春節收假後預估有150萬人回流北市，本周是觀察期，若疫情穩定，就會從與民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。