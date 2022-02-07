本土新增2例 高雄港及台北房仲案相關接觸者確診

國內今天新增2例COVID-19本土病例，分別為高雄港個案（案18480）家人及台北房仲案衍生幼兒園群聚相關接觸者，皆為居家隔離期滿採檢陽性，研判對社區影響較小。

指揮中心陳時中今天下午公布，國內新增49例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2例本土個案及47例境外移入（28例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。今天新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至20多歲。

陳時中表示，今天新增的2例本土個案都是居隔期間陰轉陽，1例是高雄港個案家人，2月5日解除隔離前採檢陽性，Ct值為30.4，數值較高、病毒量低，預計進行第2次採檢；另1例個案為5歲本國籍女童，是台北房仲案衍生的幼兒園相關接觸者，同樣是隔離期滿採檢陰轉陽。

陳時中說，自農曆春節連假至今，國內整體疫情看起來是漸漸穩定的，並沒有出現新增的傳播鏈，但仍須持續觀察，Omicron傳播速度相對快，主因是潛伏期短，但同時也可快速偵測、快速圍堵，過去兩週算是守住了，會繼續保持成果。

陳時中說，現階段國內需要關切的疫情之一是桃園日翊物流疫情，衛生單位已匡列近千名相關接觸者，其中約250人入住集中檢疫；上述全體匡列對象自昨天起採檢，預計採檢約917人，已有840人陰性、61人檢驗結果尚未出爐，16人追蹤中，疫情往好的方向發展。

至於桃園亞旭疫情，陳時中說，將進行第3次採檢，以居家隔離對象為多；高雄港群聚部分，現在新增的個案多是居隔期間陰轉陽，且個案基因定序皆為Omicron亞型BA.2病毒株，疫情沒有新的變化，也是在掌控之中。

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