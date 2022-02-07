指揮中心宣布 2月15日起啟動第二階段移工專案引進

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
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因本土疫情趨緩和產業缺工，指揮中心去年雖已簽核勞動部引進移工專案，但因應春節大量國人返台暫緩移工引進。不過今天指揮中心宣布，自2月15日起，啟動第二階段移工專案引進。移工來台前，必須在來源國已完整接種疫苗；來台後，開放雇主安排移工至防疫旅館進行居家檢疫及自主健康管理。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良表示，第一階段移工專案引進已將屆滿，在落實國內外相關防疫措施之前提下，評估移工引進不至影響社區防疫安全，且經確認移工來源國均已配合相關防疫措施，自今年2月15日起，取消第一階段積分制引進方式，接續啟動第二階段移工專案引進，雇主得自印尼、越南、菲律賓及泰國等來源國引進移工。

指揮官陳時中表示，移工主要都在集中檢疫所，未來集檢所要轉型收治輕症、無症狀病人及專案需要大量匡列者，因此雖仍會移出一部份給移工使用，但逐漸轉到防疫旅館和宿舍。勞動部做好相關規劃，仲介、雇主、移工本人需層層負責落實，才能兼顧勞動力和防疫安全。

第二階段移工專案相關說明如下：

一、移工入境前，應已完整接種疫苗，並上傳接種證明至勞動部入出國移工機場關懷服務網(https://fwas.wda.gov.tw/)，且經查核同意。

二、雇主應安排移工至防疫旅館進行檢疫，並事前向防疫旅館所在直轄市或縣（市）政府備查。移工完成14天檢疫後，應於同一防疫旅館銜接7天自主健康管理，始得前往工作地點。

三、指揮中心統籌調度集中檢疫床位，若有釋出可供入境移工使用時，勞動部得適時開放雇主提出申請，並依照移工取得入境簽證日期排序，依序入境。

四、如因產業特殊需求，經各中央目的事業主管機關報指揮中心同意後，得規劃移工防疫宿舍，並統籌防疫宿舍管理責任。

五、其他防疫措施，均比照第一階段實施，包括來源國應減少海外訓練所人數、移工入境前應完成PCR檢測及一人一室隔離，以及購妥確診醫療保險，入境後立即 PCR採檢，檢疫結束再次PCR採檢，後續銜接自主健康管理並依規定再做一次快篩。

指揮中心再次強調，邊境檢疫為防範新冠肺炎疫情重要關鍵，雇主應善盡照顧管理責任，應確實遵照勞動部「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」及其他相關指引等規定，雇主如未依規定辦理，將以違反「就業服務法」規定論處罰鍰或廢止聘僱許可。

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