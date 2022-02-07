影／三例境外移入今改判本土 皆在防疫旅館染疫

國內今天雖僅新增兩例本土新冠肺炎個案，但指揮中心也宣布改判三例境外移入因定序分別和高雄、台北的防疫旅館的個案相同，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，三例皆改判為本土個案。

三例改判本土的個案其中一例為2月3日公布的案19042，其返台後檢疫14天，回桃園第二天出現咳嗽症狀，進而傳染四名家人，包括妻子、兒子、女兒跟弟弟，一家五口全染疫。

經過基因定序發現個案與高雄港群聚定序相同，經查其自中國返台後，曾入住高雄市防疫旅館，且該旅館同樓層也曾有高雄港的檢疫接觸者、陰轉陽個案入住。

另兩名為1月29日公布，自中國返台的案18761及案18786。兩案原本認定互不相關，但曾入住相同防疫旅館。經病毒基因定序後，發現與之前入住同防疫旅館、同樓層的印度境外移入一家人序列相同，因此認定在防疫旅館內染疫，改判為本土個案。

針對台北的旅館，員工10名目前採檢全數陰性，該樓層清空旅客已全數移置，並完成整層清消。不過衛生單位進行現場環境調查，不排除同樓層不同房間有氣流相通的可能性，已追蹤1月19日至1月27日同樓層、上下同號房、同時段採檢的旅客共計匡列26人，列自我健康監測，並進行一次健康關懷後採檢，目前PCR檢驗結果均為陰性；將於離館或1月27日後14日再次採檢。

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