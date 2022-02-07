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影／延長兩周！春節檢疫專案實施至2月28日

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者楊雅棠／攝影

因應今年春節返鄉人潮，指揮中心去年宣布實施春節檢疫專案，民眾依據不同條件可選擇「14+0」、「10+4」或「7+7」等入境檢疫天數，但方案實施到2月14日，僅剩一周時間。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，春節檢疫專案實施期間延長至2022年2月28日，入境人員務必配合相關檢疫措施

陳時中表示，春節檢疫專案自去年12月14日起實施以來，提供旅外國人依其所具備之條件有不同檢疫方案的選擇，以符合不同情況民眾之檢疫需求；經評估各國檢疫策略及該專案整體執行情形，宣布延長實施期間至2022年2月28日，以航班表定抵台時間計算，相關措施均維持專案規定。

指揮中心說明，春節檢疫專案內容包含14+0+7、10+4+7及7+7+7共三項方案，相關規定可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網首頁/ COVID-19防疫專區/特殊專案/春節檢疫措施專案項下查閱。

指揮中心提醒，民眾於返台前務請事先瞭解並確認適用之方案再擇定，且方案擇定後不可變更，入境後請配合各方案所訂檢疫規定，避免違反規定而受裁罰。

指揮中心呼籲，檢疫期間應留在檢疫場所，禁止外出，亦不得出境或出國，確實遵守「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明暨居家檢疫通知書(春節檢疫專案)」所載規定；選擇C方案檢疫者，返家後7天如採1人1室之檢疫條件，其同戶內同住者(非居家檢疫者)應共同遵守加強暨自主健康管理相關規定及檢測措施，以維護自身及家人健康，共同守護社區防疫安全。

新冠肺炎 COVID-19

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