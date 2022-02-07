高雄引水人全數採檢！ 市府衛生局：目前無異常
高雄昨天新增1名引水人COVID-19確診個案，台灣港務公司今天表示，高雄引水人共42人，除確診1人外，昨天已篩檢29人，今天通知剩餘12人到檢。市府衛生局指，目前篩檢結果無異常。
高市府昨天宣布1名引水人案19244確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），感染源待釐清。另因個案多次通知未依規定前往採檢進入港區，高市府將開罰。
台灣港務公司今天對中央社記者表示，高雄引水人共有42人，除確診1人外，昨天已篩29人，今天通知剩餘12人全數回來篩檢，另明天再對2月6日已篩檢29人做第2次篩檢，篩檢結果由衛生局公布。
衛生局接受中央社記者訪問表示，引水人的相關職場接觸者，目前篩檢結果無異常，下午防疫會議會後記者會將再進一步說明。
此外，高雄港區2月7日、8日進行工作人員全面篩檢，未篩檢者2月9日起禁止進入港區。上午分流、篩檢狀況正常，篩檢完成者，由工作人員協助拍照存證。
台灣港務公司昨天發布新聞稿指出，2月7日、8日於高雄港區34號、36號、38號、55號碼頭及第二貨櫃中心、三五貨櫃中心、四貨櫃中心與六貨櫃中心共開設8處篩檢站。沒有在這2天篩檢者，未來如需進入港區工作，應自費取得3天內PCR篩檢陰性證明，才能進入港區工作。
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