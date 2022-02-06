新北今增3例居隔陰轉陽 無足跡社區影響小
國內持續新增本土個案，中央疫情指揮中心今日公布新增14例本土個案，其中有3例為居隔中陰轉陽個案，居住地為新北。新北市府衛生局表示，此3例為桃園及北市確診之接觸者，早已匡列居家隔離，其中兩例為居隔期滿前採檢陽，由於皆為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡，也對社區沒有影響。
衛生局表示，案19245為鶯歌區一名10多歲女童，已接種兩劑疫苗，為桃園物流確診者(案19029)接觸者，1月31日與家人至桃園大溪區親友家圍爐，2月2日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月4日居隔期間出現感冒症狀，經採檢PCR陽性、Ct值24，收治專責病房治療。
案19259為蘆洲區一名50多歲婦女，未接種疫苗，為(案18397)母親，因兒子(案18397)與北市房仲(案18375)聚餐接觸，1月22日採檢確診，1月23日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值28.48，轉收治專責病房治療。
案19260為新店區一名20多歲女性，已接種兩劑疫苗，與北市確診者(案18521)(案18589)(案18611)朋友聚會，1月24日遭匡列居家隔離採檢PCR陰性，2月5日居隔期滿前採檢，PCR陽性、Ct值29，轉收治專責病房治療。
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