新北今增3例居隔陰轉陽 無足跡社區影響小

聯合報新聞部在各種編採會議中，都會叮嚀記者必須要有「歷史感」，對一件新聞事件的追蹤，過去是如何發展的，現在我們又是面臨怎樣的情況，一個簡單的判斷標準就是「有沒有雙標」。從去年5月到8月的Alpha變異株本土疫情，到最近一個月的Omicron本土疫情，我們就可看到明顯的雙標，只可惜以台灣目前的政媒環境，不會有太多聲音質疑這個雙標。

2022-02-07 05:50