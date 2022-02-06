高雄新增4例 確診引水人上過40貨輪匡列接觸者
高雄市今天新增4例，其中3例確診是在解隔前採檢陽性，並沒有社區傳播的風險，另一新增個案是名引水人。
高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，今天公布高雄新增4例本土個案，全部集中在高雄港衍伸的疫情，案19242跟19243在流行病學的分析，是跟18563跟18564群聚有關，主要是1月22日在旗津喜宴上有過密切的接觸，此2人也被匡列居家隔離，居家隔離期間皆是無症狀，在解隔離之前採檢為陽性列為確診個案。
潘炤穎說明，案19240的密切解接觸者是18367，18367是當時的確診個案，1月23日就匡列居家隔離，過程中完全沒有症狀。
潘炤穎說，引水人案19244屬於港埠相關人員，一月下旬就匡列為高風險對象，依規定必須完成連續兩次每隔三天的PCR採檢，還有一次的居家快篩，並且在開工前也就是2月7日、8日完成完成PCR篩檢。查閱他的篩檢歷程，只有一次的PCR篩檢，另外在1月24日和1月30日，以及1月29日的簡訊通知，此個案都沒有如期檢驗。後來在2月4日出現相關症狀， 2月5號自行快篩陽性因而就醫。
衛生局疫調引水人足跡，包含在引水人職業類別，與貨輪的接觸上相當頻繁，在執行當中可以追索到有40艘貨輪都有引水足跡，再來是社區的足跡也相當多。過年期間的聚餐都是在家裡面，所以第一時間就匡列家人，目前全數是陰性，會繼續往前追索。
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