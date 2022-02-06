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本土+14！13例為陰轉陽 指揮中心：疫情單純

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
國內今天新增14例本土個案，29例境外移入個案。圖／指揮中心提供
國內今天新增14例本土個案，29例境外移入個案。圖／指揮中心提供

春節連假最後一天，國內持續新增本土個案。國內今天新增14例本土個案，29例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，有13例為隔離後陰轉陽個案，疫情相對單純。

今日新增本土個案為2例男性、12例女性，年齡介於10多歲至70多歲。莊人祥表示，桃園七例個案皆為亞旭員工，隔離期滿採檢陽性；高雄四例，其中有三例為陰轉陽個案，皆和高雄港群聚有關。新北市三例，分別和日翊物流群聚、台北房仲案群聚以及宜蘭長榮飯店群聚有關，也都是隔離後陰轉陽。

另外，高雄還有一例個案，案19244，也和高雄港相關。莊人祥表示，這名個案皆會定期採檢，其1月31日快篩陽性，2月4日出現流鼻水症狀，2月5日快篩陽性，2月6日確診；感染源尚在調查中。

今日新增境外移入個案為19例男性、10例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(8例)、加拿大(4例)、泰國、韓國、南非、奧地利、菲律賓、波蘭、澳大利亞、新加坡、墨西哥及多明尼加(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今(2022)年1月20日至2月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬9144例確診，分別為3893例境外移入，1萬5197例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計128例移除為空號。

2020年起累計851例新冠肺炎死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

指揮中心發言人莊人祥表示，有13例為隔離後陰轉陽個案，疫情相對單純。圖／指揮中心提供
指揮中心發言人莊人祥表示，有13例為隔離後陰轉陽個案，疫情相對單純。圖／指揮中心提供

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