亞旭電腦今新增確診不到10人 鄭文燦：續追桃園2傳播鏈

桃園市長鄭文燦今天上午召開防疫會議後指出，目前還有兩個主要傳播鏈持續採檢，一個是遠雄自貿港區的亞旭電腦，主要集中在外籍移工，當然也有少部分的本國籍員工，有453人送到集中檢疫所，昨天（5日）採檢出24位確診，今天會有第2波的採檢，結果下午會再報告，這些是居隔14天期滿，算是收尾階段居隔期滿必要的採檢，目前並沒有社區傳染的風險。

據指出，亞旭電腦第2波的採檢結果不至於像昨天一樣出現20多位，目前已知新增確診人數不到10位。

另一個傳播鏈是日翊物流，採兩種隔離方式，一種是近距離接觸也就是同一工作區的250位員工，與17位同住的家人進行14天居家隔離，已經完成第1次篩檢，明天要做第2次採檢，如果有新增確診者也要再進一步疫調，以多次採檢的方式預防風險。日翊物流在家居隔（5天）的有920位今天要採檢，今天和明天的採檢會確定風險的高低。

鄭文燦表示今年1月4號開始，桃園有2649人後送到全省29個集中檢疫所，現在還有425人在集檢所，亞旭電腦在集中檢疫所的員工分兩波做解隔前的採檢。

鄭文燦說，桃園市目前有8個採檢站，平均每天可以採檢3000多人，昨天採檢2472人全部都是陰性，代表社區的風險是可以控制的。今年1月4日到2月5日共計才採檢8萬9993位，包括匡列和自主採檢146為陽性個案，約千分之1.6，其中有12位是自主採檢，134位是匡列採檢，顯示社區採檢站依然是有必要的。

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