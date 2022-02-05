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台北市新增9例境外移入 籲年假返工先篩檢

中央社 / 台北5日電

台北市衛生局表示，今天新增9例境外移入，為6男、3女，包含來自美國、加拿大、日本等處，呼籲民眾在年假後返工前，可先自行篩檢或至7處公費篩檢站採檢。

台北市衛生局發布新聞資料指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例新增9例境外移入，年齡為未滿20歲至60多歲，分別是6名男性、3名女性。

9例分別來自美國（3案）、加拿大（1案）、日本（1案）、匈牙利（1案）、烏克蘭（1案）、南非（1案）、英國（1案），境外移入確診者在入境、檢疫期間或檢疫期滿前，採檢陽性確診。

衛生局指出，春節年假期間，民眾南北往返拜年或旅遊頻繁，呼籲年假後返工前，若懷疑曾與確診者接觸，有咳嗽、發燒、流鼻水、鼻塞、頭痛、肌肉痠痛等症狀，可自行至藥粧店、超商等處買家用快篩試劑，也可由企業採購家用快篩試劑分送員工自篩，或至台北市7處公費核酸檢測（PCR）篩檢站採檢。

7處服務地點為市立聯合醫院中興、仁愛、和平、忠孝、陽明院區及關渡、萬芳醫院，服務時間為週一至週日上午8時30分至11時30分。

衛生局表示，針對開放BNT疫苗預約，至5日下午2時，已有1萬9438人完成BNT追加劑預約，呼籲符合接種資格民眾，可至台北市「新冠肺炎COVID-19疫苗接種登記系統」登記預約，將於6日發簡訊通知，7日至9日接種。

新冠肺炎 COVID-19

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