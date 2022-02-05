高雄港防疫更嚴 陳其邁：開工前須篩檢、旗津再次普篩
高雄市疫情不斷新增個案，高雄市長陳其邁今天下午宣布，高雄港及修造船廠工作人員開工要完成篩檢才能上工，鄰近修造船廠的旗津社區居民也要進行第二次普篩，另鼓勵500人以上企業員工居家快篩，勞工局與衛生局會針對工廠進行訪查。
市長陳其邁指出，市府與港務公司拍板決定開工前要完成篩檢，會在2月7日、8日以簡訊通知相關工作人員，沒篩檢者不得進場，另外旗津與小港前鎮的造修船廠1800名相關人員也要進行開工前篩檢。
旗津社區篩檢部分，2月6日起在旗津醫院、高科大旗津校區、廣濟宮、福壽宮等四處進行居民第二次普篩。此外，2月7日至11日很多學校、公司開工，高市優先鼓勵500人以上企業員工居家快篩，衛生局會提供快篩購買管道，每個園區管理單位也會擬定防疫計畫檢查，勞工局、衛生局另針對工廠訪查，找出防疫弱點。
陳其邁說，高雄公私幼兒園延至2月14日開學，2月7日起由學校請老師接種第三劑疫苗（2月6日起預約），再次提醒所有父母及老師，第三劑可降低感染力，以大寮幼兒園經驗來看，一人感染，一班50幾人就有10人染疫，比例很高，考量過年人員流動快，未打疫苗族群風險偏高，所以幼兒園延後開學。
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