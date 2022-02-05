春節篩檢少恐藏疫情 陳時中：一定數量樣本就有意義
春節期間COVID-19篩檢量較平時少，外界擔心有隱藏案例，疫情恐在開工後爆開。指揮中心指揮官陳時中表示，篩檢樣本達一定數量，就會有代表性，若陽性率呈等比提高，才要懷疑。
指揮中心今天下午召開記者會，媒體指出，有醫師指出春節期間的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢量僅是平時的1/3，可能篩出的案例只是「冰山一角」，春節後才會爆出大量隱藏個案。
對此，陳時中表示，不知道1/3的篩檢量數據是從哪裡來，但篩檢本來就是「抽樣性」，樣本達到一定數量，就能代表整體社區的狀況。
媒體又再追問相同議題，陳時中又再解釋，除非檢驗低到1000人，樣本數可能不足，無法代表社會染疫情況，但檢驗超過1、2萬，達到一定的樣本數，就有代表性。
「當然檢驗越多，能讓大家更安心一點」。陳時中進一步解釋，除非1、2萬中陽性率非常高，才可說檢驗不足；事實上，春節期間除了特定針對性的檢驗外，陽性率都非常低，如果陽性率呈等比提高，才要有一些懷疑。
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