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高雄確診人數加10！其中7例由陰轉陽 最新足跡曝光
高雄今天新增10例確診個案，9人與高雄感染有關，剩餘一人為北部飯店幼兒園的家屬。在這次新增確診個案中，有7人由陰性轉為陽性，市長陳其邁說，多數是居家隔離期間發病，無社區傳播的風險。另市府衛生局今天也公布4名新的確診者足跡。
市府衛生局今天公布新的確診者足跡，案19167於1月31日前往旗津市場，2月1日旗津區北極殿，2月2日旗津大願院。
案19165、19166活動史為1月31日前往小港區小北百貨桂林店，2月1日小港區高泰藥局。
案19163於1月30日前往旗津市場，1月31日前往旗津無名髮廊，旗津區大港超市，2月1日旗津區廣濟宮。
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