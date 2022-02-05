日翊物流家人龍潭市場擺攤 採檢182人全陰性

桃園市長鄭文燦今天表示，日翊物流家人個案中，有1例是在龍潭市場擺攤，昨天採檢182人，全數陰性；先前有派駐桃市府的大同公司員工染疫，市府同仁在年後、開工前要完成快篩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後表示，由於先前有派駐桃園市政府電腦機房的大同公司員工染疫，市府同仁在6日、7日兩天，要完成開工前的快篩。

鄭文燦表示，昨天新增的日翊物流家人個案中，有1例（案19152）是在龍潭市場擺攤，龍潭市場昨天起休市3天、進行周邊鄰里清消，並增設採檢站採檢攤商和民眾，昨天採檢了182人、全數陰性。

鄭文燦表示，過年期間桃園開設了2個大型COVID-19疫苗接種站，昨天2站都滿載，有3485人接種，包含高端疫苗938人、BNT疫苗有2547人。

鄭文燦表示，2月8日要進行教育人員專案接種，針對學校、幼兒園、補習班、課照中心、樂齡中心、社區大學等約1萬6000人，在8個學校進行接種作業。

鄭文燦表示，桃園現在有7個採檢站，希望有足跡重疊或有症狀的民眾出來採檢，社區的擴大採檢是必要的。

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