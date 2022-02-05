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疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館 陳其邁14:30說明

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直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
陳時中將於下午2時記者會說明疫情進展。本報資料照片
陳時中將於下午2時記者會說明疫情進展。本報資料照片

新冠肺炎疫情春節期間集中在桃園及高雄兩地延燒，桃園日翊物流已累計25人確診，現已擴大匡列採檢，而高雄傳出防疫旅館群聚累計四人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，將於今天下午2時記者會說明疫情進展。

此外，中央流行疫情指揮中心昨公布，國內出現首例Omicron中重度個案，為一名住在亞東醫院的70多歲本國籍女性，未曾接種新冠疫苗，症狀為中度肺炎，經瑞德西韋治療，病情好轉。

據統計，上周Omicron症狀由原先排名第二的咳嗽，擠掉排名第一喉嚨痛，成為出現最常見症狀。國內北、中、南區也加開1200多間「加強版集中檢疫所」收治清症及無症狀患者，並陸續取消醫院降載以供年後醫療量能。

新冠肺炎 COVID-19

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