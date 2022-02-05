聽新聞
test
0:00 / 0:00
直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明
新冠肺炎疫情春節期間集中在桃園及高雄兩地延燒，桃園日翊物流已累計25人確診，現已擴大匡列採檢，而高雄傳出防疫旅館群聚累計四人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，將於今天下午2時記者會說明疫情進展。
此外，中央流行疫情指揮中心昨公布，國內出現首例Omicron中重度個案，為一名住在亞東醫院的70多歲本國籍女性，未曾接種新冠疫苗，症狀為中度肺炎，經瑞德西韋治療，病情好轉。
據統計，上周Omicron症狀由原先排名第二的咳嗽，擠掉排名第一喉嚨痛，成為出現最常見症狀。國內北、中、南區也加開1200多間「加強版集中檢疫所」收治清症及無症狀患者，並陸續取消醫院降載以供年後醫療量能。
疫情快報
▪【疫情專題】2月4日增25例本土、46例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言