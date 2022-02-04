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泰國入境免檢疫救經濟 陳時中：台灣逐步檢視

中央社 / 台北4日電

泰國日前宣布完整接種COVID-19疫苗的旅客入境免檢疫，指揮中心指揮官陳時中今天說，綜觀國內外疫情，國際疫情仍然緊張，台灣縮短入境檢疫勢在必行，但不會像泰國一次全開而是逐步檢視。

綜合外電報導，泰國2月1日宣布實施免隔離簽證計畫，各國旅客只要提供完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，任何國籍的遊客都可以申請免檢疫入境，希望藉此提振疲弱的經濟。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉辦春節連假期間首場記者會，媒體詢問泰國施行入境免隔離政策，台灣是否跟進或者是縮短入境隔離時間，陳時中回答，在目前疫情狀況下，縮短天數勢在必行。

但陳時中強調，怎麼縮短入境檢疫時間，仍需要專家討論，不會像泰國一次全開，台灣會視疫情狀況、逐步檢視。

春節期間，高雄和桃園每天都有COVID-19確診個案，今天指揮中心公布新增25例本土個案，其中12例為高雄相關，桃園有9例，重點觀察為高雄某幼兒園染疫確定是宜蘭礁溪飯店群聚的延伸，正在悶燒的日翊物流群聚今天新增桃園8例、新北2例確診。

陳時中認為，國內目前有一些個案，但在地方政府等單位努力下都匡列得很好、沒有大量爆發，桃園亞旭案雖有幾十個染疫者，但在設立前進指揮所以及相關單位合作下已控制下來，這段期間沒有大規模疫情變化，8日後防疫規定以不明顯大幅更動為原則。

陳時中也提到，國際疫情仍然緊張，昨天全球案例有320幾萬人染疫，死亡約1.1萬人，雖然染疫率高且都是輕症，但不代表可以輕忽，還需要看重症總人數，檢視醫療量能承受度。

陳時中說，目前資料顯示，不管本土還是境外案例，感染染Omicron變異株重症少，之後輕症也以收到集中檢疫所為主，因此下週會發文給各醫院，將醫院降載第二階段恢復，來照顧過年沒有看病、開刀的人等其他有病房需求者，兼顧醫療跟防疫必要。

對於春節後疫情預測，陳時中說，目前確實有些是吃年夜飯的親密家屬染疫，但沒看到有南來北返帶動病毒傳播情況，雖然病毒傳播力很強，但這幾天還看不出來，春節後疫情會有各種可能發展，會密切注意，如果疫情爆發會評估延後開學，目前沒有計畫。

陳時中也提醒，自主健康管理者必須要有自主認知，明文規定包含禁止到外面聚餐、有症狀時不要搭大眾運輸，「自主就是要自己管自己」，必須知道社交距離太近就會有風險、不要跟非特定人士接觸，國民素質越高，自主性越高就可以做的越好。

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