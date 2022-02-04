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日翊物流確診足跡 全家3店、火車站等人多公共場所上榜

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市最新的確診者足跡圖大溪全家便利商店有3家。圖／桃園市政府環保局提供
桃園市最新的確診者足跡圖大溪全家便利商店有3家。圖／桃園市政府環保局提供

桃園市政府今天公布Covid-19確診者新的足跡圖，其中包括日翊物流傳播鏈部分確診者1月22日至2月1日足跡，因為該物流是全家便利商店集團子公司，足跡一覽表中有3家是全家在大溪的門市，是否為物流業的送貨員也引起關注。

台鐵中壢站也再度上榜，顯示確診者1月28日晚上7點搭過134班次自強號，其他像大溪普濟寺就在大溪老街的街尾，還有龍潭大型傳統市場、大溪員明市場，都是人來人往聚集頻繁的公共場所；另外龜山工業區知名的「可口可樂世界」觀光工廠也入列，環保局已經著針對這些地點加強消毒。

龍潭傳統市場因為確診者在市場擺攤，今天中午過後休市3天，下午2點開始在附近的市民活動中心開設採檢站。市長鄭文燦呼籲攤商還有消費者與到過市場的民眾趕快去採檢站採檢，市政府在春節期間開設8個採檢站，請民眾踴躍利用。

桃園市春節期間8個採檢站地址和採檢時間表。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市春節期間8個採檢站地址和採檢時間表。圖／桃園市政府新聞處提供
可口可樂觀光工廠也有確診者的足跡。圖／桃園市政府環保局提供
可口可樂觀光工廠也有確診者的足跡。圖／桃園市政府環保局提供
中壢火車站在再上榜。圖／桃園市政府環保局提供
中壢火車站在再上榜。圖／桃園市政府環保局提供

新冠肺炎 COVID-19

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