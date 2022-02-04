快訊

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館 陳其邁14:30說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北母子除夕夜至桃園吃年夜飯染疫 接觸22人、居隔2人

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
新北母子除夕夜至桃園吃年夜飯染疫，接觸22人、居隔2人。圖／新北市衛生局提供
新北母子除夕夜至桃園吃年夜飯染疫，接觸22人、居隔2人。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局今天在防疫會議指出，新增居住新北一對母子確診個案，為桃園物流案確診者案19029的接觸者，除夕晚間曾與家人至桃園大溪區親戚家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢，PCR均為陽性，子Ct值30.9，母Ct值21.4，收治專責病房隔離治療。

衛生局說，這兩名個案相關接觸者22人、居家隔離2人，均已安排採檢，個案於接觸後均無新北市公共場所活動足跡，感染源配合桃園物流案持續疫調進一步釐清。

今天是大年初四，新北市政府下午由市長侯友宜親自召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第274次應變會議」，包括衛生、民政、警察、消防、交通、環保、社會、經發、教育、觀旅局、勞工、研考會等局處參與會議。

衛生局長陳潤秋指出，今天國內新增本土個案中，有兩例來自桃園物流案相關接觸案的確診個案居住在新北市鶯歌區，這兩例為母子，案19125(子)，男、10多歲；案19126(母)，女、40多歲。

陳潤秋表示，母子兩人均完成兩劑疫苗接種，為桃園物流案確診者案19029的接觸者，1月31日除夕晚間與家人至桃園大溪區親戚家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢，PCR均為陽性，子Ct值30.9，母Ct值21.4，收治專責病房隔離治療。

市長侯友宜表示，過年期間國內持續有新增個案，今天初四民眾已經開始陸續返回工作崗位了，務必要落實各項防疫工作，用最嚴謹的態度守住疫情。 呼籲民眾做好自我健康監測，有疑慮可以多利用我們的社區篩檢站或使用家用快篩，

侯友宜提醒還沒打疫苗的民眾趕快接種，從初二開始中和環球機動接種站開始服務外，今、明又增加一個新莊四維活動中心的機動接種站，鼓勵大家趕快完成1、2、3劑接種。

新北母子除夕夜至桃園吃年夜飯染疫，接觸22人、居隔2人。圖／新北市衛生局提供
新北母子除夕夜至桃園吃年夜飯染疫，接觸22人、居隔2人。圖／新北市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

新北燈會今登場7大主題燈區曝光 侯友宜：防疫最大優先

黃郁婷爭議 侯友宜：國人捍衛中華民國、愛國心永不變

初四後中南部民眾返新北 侯友宜：防疫要到位防堵擴散

視察三重客運 侯友宜：公車加強清潔比照3級警戒規格

相關新聞

防疫旅館爆群聚 高雄市決議無窗客房不能再收住檢疫客

高雄昨天爆出防疫旅館群聚，高雄市政府續追查究竟是環境汙染或氣溶膠感染，除先將兩間防疫旅館清空外，也決議防疫旅館內無窗戶或...

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館

高雄防疫旅館傳出群聚，均知昨晚另有一家收住船員的防疫旅館也被清空，高雄市長陳其邁今午2點30分將說明最新疫情。

檢疫期14日擬縮短至10日 侯友宜：要觀察春節後變化

衛福部長陳時中昨日表示，將入境檢疫期從14天縮短至10天是勢在必行。新北市長侯友宜表示，若全球疫情趨緩，境內疫情穩定向下...

桃園龍潭市場停業清消 自治會：但外圍攤商仍營業

桃園市日翊文化行銷公司群聚事件擴大，日祤員工家人案19152曾在龍潭公有零售市場擺攤，該市場昨起停業3天清消，桃園市政府...

日翊物流家人龍潭市場擺攤 採檢182人全陰性

桃園市長鄭文燦今天表示，日翊物流家人個案中，有1例是在龍潭市場擺攤，昨天採檢182人，全數陰性；先前有派駐桃市府的大同公...

直播／桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

新冠肺炎疫情春節期間集中在桃園及高雄兩地延燒，桃園日翊物流已累計25人確診，現已擴大匡列採檢，而高雄傳出防疫旅館群聚累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。