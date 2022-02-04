新北市衛生局今天在防疫會議指出，新增居住新北一對母子確診個案，為桃園物流案確診者案19029的接觸者，除夕晚間曾與家人至桃園大溪區親戚家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢，PCR均為陽性，子Ct值30.9，母Ct值21.4，收治專責病房隔離治療。

衛生局說，這兩名個案相關接觸者22人、居家隔離2人，均已安排採檢，個案於接觸後均無新北市公共場所活動足跡，感染源配合桃園物流案持續疫調進一步釐清。

今天是大年初四，新北市政府下午由市長侯友宜親自召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第274次應變會議」，包括衛生、民政、警察、消防、交通、環保、社會、經發、教育、觀旅局、勞工、研考會等局處參與會議。

衛生局長陳潤秋指出，今天國內新增本土個案中，有兩例來自桃園物流案相關接觸案的確診個案居住在新北市鶯歌區，這兩例為母子，案19125(子)，男、10多歲；案19126(母)，女、40多歲。

陳潤秋表示，母子兩人均完成兩劑疫苗接種，為桃園物流案確診者案19029的接觸者，1月31日除夕晚間與家人至桃園大溪區親戚家圍爐吃年夜飯，2月2日遭匡列居家隔離採檢，PCR均為陽性，子Ct值30.9，母Ct值21.4，收治專責病房隔離治療。

市長侯友宜表示，過年期間國內持續有新增個案，今天初四民眾已經開始陸續返回工作崗位了，務必要落實各項防疫工作，用最嚴謹的態度守住疫情。 呼籲民眾做好自我健康監測，有疑慮可以多利用我們的社區篩檢站或使用家用快篩，

侯友宜提醒還沒打疫苗的民眾趕快接種，從初二開始中和環球機動接種站開始服務外，今、明又增加一個新莊四維活動中心的機動接種站，鼓勵大家趕快完成1、2、3劑接種。 新北母子除夕夜至桃園吃年夜飯染疫，接觸22人、居隔2人。圖／新北市衛生局提供

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