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鄭文燦：亞旭電腦460員工二採陰 將進行清零採檢

中央社 / 桃園4日電

桃園市長鄭文燦今天表示，昨天針對亞旭電腦在家隔離員工二採、全數陰性，明天及2月7日要針對檢疫所員工和遠雄自貿港加值園區員工進行清零採檢；桃園南北疫苗接種站今天開始服務。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延續，鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後表示，與聯邦銀行、西堤餐廳相關染疫案，約有132人確診，大部分已經收尾；遠雄自由貿易港區內的亞旭電腦染疫相關約有121人確診，已在收尾中。

鄭文燦表示，昨天針對亞旭電腦染疫案在家隔離的員工，進行解除隔離前的二採，460人全數陰性，明天要針對在集中檢疫所的453名員工進行解隔採檢；針對遠雄自貿港加值園區的所有員工，2月7日會設置兩個採檢站進行最後一次的採檢。

鄭文燦表示，針對日翊物流染疫案，居隔人數有增加，由於員工人數很多，會有同住家人等，這部分會擴大匡列，詳細疫情會在下午說明。

鄭文燦也說，今天開始在桃園南、北會各開一個大型COVID-19疫苗接種站，分別在巨蛋體育館和桃園榮民服務處，兩站都是提供BNT跟高端疫苗的隨到隨打，目前部分醫院和診所也有疫苗門診時段；第21期的疫苗接種2月7日就會展開。

鄭文燦表示，年後的桃園燈會將改成靜態展燈，動態活動一律取消，包括楊梅的提燈踩街、龍潭的迎財神等，也改成只保留靜態活動。

新冠肺炎 COVID-19

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