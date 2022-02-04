物流公司爆疫情 拿包裹憂感染 醫：拆封後三動作是關鍵

國內Omicron疫情已多點爆發，負責全家便利商店物流的日翊文化行銷有限公司更傳出多人確診。民眾憂心，Omicron疫情嚴峻，領取包裹有可能不小心感染病毒。台大兒童醫院院長黃立民說，包裹物品要沾上病毒的可能性較低，但外包裝確實有可能沾上病毒，提醒拆開包裹外包裝後，應遵守三個動作，以防染疫。

第一、有人建議，拆包裹前應先用酒精擦拭，以消毒外包裝或外盒，再拆開包裹。黃立民說，這動作太過麻煩，且用酒精消毒包裹外包裝，還是有可能遺漏死角，無法消毒完全。

最好的方法是在拆開包裹外包裝後，立刻去洗手，切記要把雙手洗乾淨，再來拿包裹內的物品。避免雙手摸到病毒。

第二、如果擔心包裹內物品也可能帶有病毒，也可以拿出或使用包裹物品後，再次洗手。

第三、即使在家打開包裹，也完成洗手動作，但吃東西前，還是要再次洗手，避免感染病毒。

黃立民說，疫情期間收取包裹，應多注意小心，勤洗手是關鍵。

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