快訊

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館 陳其邁14:30說明

新竹縣足跡 包括麻將館、洗衣生活館及安親班

中央社 / 新竹縣3日電
楊文科說，新竹縣政府環境保護局將派員到3處環境消毒，相關接觸者目前正由竹縣府衛生局人員疫情調查中。圖／新竹縣政府提供
楊文科說，新竹縣政府環境保護局將派員到3處環境消毒，相關接觸者目前正由竹縣府衛生局人員疫情調查中。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府今天說，桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19075（40多歲男性）及19054（10多歲女性）有1月28到31日的新竹縣足跡，包括麻將會館、洗衣生活館及安親班。

新竹縣長楊文科在社群網站臉書（Facebook）表示，案19075及19054是同住家人，都由於同住家人確診被匡列，2日採檢雙雙確診。

兩人足跡包括1月28日上午8時到傍晚6時30分弋果美語忠孝分部安親班（新豐鄉忠孝路129號）；1月29日下午1時到4時30分、1月30日下午1時到5時健康麻將快樂打麻將會館（湖口鄉中興街）；1月31日上午10時到11時藍天洗衣生活館（湖口鄉民生街241號）。

楊文科說，新竹縣政府環境保護局將派員到3處環境消毒，相關接觸者目前正由竹縣府衛生局人員疫情調查中。

新冠肺炎 COVID-19 楊文科 足跡

延伸閱讀

馬英九竹苗祭祖、上香 向神農帝祝禱盼「趕快有雞蛋」

楊文科邀攻城獅3洋將圍爐 教吉祥話大啖客家美食

春節防疫大眾疏運如臨大敵 竹縣加強高鐵周邊清消

演茶葉大王生感情 郭子乾號召診所捐竹縣2880劑快篩劑

相關新聞

桃園物流、高雄旅館群聚兩地燒 指揮中心下午2時說明

新冠肺炎疫情春節期間集中在桃園及高雄兩地延燒，桃園日翊物流已累計25人確診，現已擴大匡列採檢，而高雄傳出防疫旅館群聚累計...

春節後疫情恐陸續爆發 醫：要有流行一輪的心理準備

中央流行疫情指揮中心昨公布，國內新增22例本土個案及34例境外移入個案，總計56例。國內Omicron疫情多點爆發，又以...

高雄本土+15！其中8人「陰轉陽」 礁溪長榮+6最多

指揮中心今公布國內新增56例COVID-19確定病例，分別為22例本土個案及34例境外移入。指揮中心發言人莊人祥表示，本...

高雄大年初三+15 多為陰轉陽匡列個案

中央流行疫情指揮中心剛公布國內新增22例本土個案，34例境外移入，其中高雄新增15例，幾乎都是匡列隔離轉陽個案。其中新北...

疫情續發燒？高市傳再清空一家防疫旅館

高雄防疫旅館傳出群聚，均知昨晚另有一家收住船員的防疫旅館也被清空，高雄市長陳其邁今午2點30分將說明最新疫情。

檢疫期14日擬縮短至10日 侯友宜：要觀察春節後變化

衛福部長陳時中昨日表示，將入境檢疫期從14天縮短至10天是勢在必行。新北市長侯友宜表示，若全球疫情趨緩，境內疫情穩定向下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。