新竹縣足跡 包括麻將館、洗衣生活館及安親班

新竹縣政府今天說，桃園市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19075（40多歲男性）及19054（10多歲女性）有1月28到31日的新竹縣足跡，包括麻將會館、洗衣生活館及安親班。

新竹縣長楊文科在社群網站臉書（Facebook）表示，案19075及19054是同住家人，都由於同住家人確診被匡列，2日採檢雙雙確診。

兩人足跡包括1月28日上午8時到傍晚6時30分弋果美語忠孝分部安親班（新豐鄉忠孝路129號）；1月29日下午1時到4時30分、1月30日下午1時到5時健康麻將快樂打麻將會館（湖口鄉中興街）；1月31日上午10時到11時藍天洗衣生活館（湖口鄉民生街241號）。

楊文科說，新竹縣政府環境保護局將派員到3處環境消毒，相關接觸者目前正由竹縣府衛生局人員疫情調查中。

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