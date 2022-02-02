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確診父自主管理期間攜子逛百貨吃大餐 高雄衛局將開罰

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／ 高雄即時報導
新北市男童的父親18942在自主管理期間攜子逛百貨，吃大餐，違反防疫規定，高市衛生局將開罰。記者王昭月／翻攝
新北市男童的父親18942在自主管理期間攜子逛百貨，吃大餐，違反防疫規定，高市衛生局將開罰。記者王昭月／翻攝

新北市確診國中生的父親（案18942）昨也公布確診，但疫調發現他在自主健康管理期間，攜子逛百貨公司吃Buffet自助餐，高雄市衛生局今早表示，這名確診父親已違反防疫規定，依傳染病管制法，最高可開罰1萬5千元。

新北市一名13歲確診男童（案18905）未接種疫苗，感染源不明，Ct值22.8，他回母親高雄娘家時被公布確診，他父親（案18942）1月31日也確診，經疫調發現，這名父親元月10日才從大陸返台，隔離14天，卻在自主健康管理期間帶孩子到高雄逛街，還前往餐廳用餐。

「這名父親已違反防疫規定，將依法開罰」，高雄市衛生局今早表示，依中央流行疫情指揮中心公告，自主健康管理對象無症狀者可正常生活，但應避免出入無法保持社交距離、或容易近距離接觸不特定人士、或無法落實佩戴口罩之公共場所等場域，禁止與他人從事聚餐、聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動。違反上述規定者將依傳染病防治法第36條處分，罰則為新台幣3000元到1萬5000元罰款。

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