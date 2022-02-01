新北確診者足跡曾到泡芙店 中市府完成清消
新北市確診個案18905有台中足跡，台中市政府今天表示，個案母親原指去過旅禾泡芙之家；經市府比對釐清，足跡應是審計新村民生路旅禾泡芙之家審計店，現已完成清消。
台中市衛生局指出，31日上午接獲新北市通知，案18905在1月25日、26兩日有台中足跡，經聯繫個案母親表示記憶模糊，市府釐清足跡後立即在網站上更新，並早在第一時間就對相關地點完成清消。
衛生局新聞稿表示，由於疫調時間短，個案年紀又小，經與母親聯繫及與實聯制再次比對釐清後，確認個案
25日下午約3時45分曾去西區民生路上的旅禾泡芙之家審計店購買泡芙。因個案只在外面等待並未進到店家內，因此相對風險較低，但市府秉持寧嚴勿鬆原則，仍加強相關足跡點清消。
因應外縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案有台中足跡，市府指出，已協調鄰近中國醫藥大學附設醫院、澄清醫院平等院區，以及中山醫學大學附設醫院，於1月31日至2月2日開設社區篩檢站，以快速找出社區中感染者，阻斷社區感染源。
市府統計顯示，截至1月31日下午5時止，2處社篩站篩驗48人，均為陰性。另有關確診個案入住的高苑商旅5名工作人員均已完成採檢，採檢結果皆為陰性。
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