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大年初一疫情延燒！本土新增16例、境外增44例 無死亡個案

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大年初一疫情延燒 指揮中心：本土+16、境外+44無死亡

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
大年初一疫情延燒，指揮中心宣布，本土+16、境外+44。圖／指揮中心提供
大年初一疫情延燒，指揮中心宣布，本土+16、境外+44。圖／指揮中心提供

今天是大年初一、虎年第一天，指揮中心公布，國內新增16例本土個案及44例境外移入，總計60例，零人死亡。發言人莊人祥說，16例本土個案中，10例為居家隔離期間陰轉陽個案，另外境外移入中有7例為航班落地採檢陽性。

莊人祥說，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自馬來西亞(20例)、美國(6例)、英國(3例)、日本(2例)、波蘭、菲律賓、越南、巴西、印度、巴拿馬、瑞典及法國(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今年1月17日至1月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,684,887例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,665,865例排除)，其中18,850例確診，分別為3,715例境外移入，15,081例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計127例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

大年初一疫情延燒 指揮中心：本土+16、境外+44。圖／指揮中心提供
大年初一疫情延燒 指揮中心：本土+16、境外+44。圖／指揮中心提供

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