桃園增確診者足跡 曾到美語學校、蛋餅店及超商

桃園市政府今天下午公布新增確診者公共場所足跡，包含桃園、中壢、八德及大溪區，確診者曾前往美語學校、蛋餅店及便利超商等4處，提醒足跡重疊民眾自我健康監測。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，市府為呼籲民眾提高警覺，上午已公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者17日至26日期間的公共場所足跡，經疫調後再新增公布案18780、案18781、案18884、案18885、案18886及案18906在22日至30日公共場所足跡。

桃園市政府指出，相關個案22日曾到八德區「長頸鹿美語瑞豐分校」；25日上午至中壢區西園路「啟英蛋餅」、下午至桃園區經國路「7-11國安門市」；30日上午至大溪區「全家大溪松樹店」。

桃園市政府說，若市民曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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